Alberto Fernández: "Debemos construir un continente con más igualdad"

El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que la pandemia de coronavirus "nos da la oportunidad de hacer una sociedad más justa, de empezar otra vez y esta vez pensar en todos", y consideró que de aquí en más "debemos construir un continente con más igualdad, con más equilibrio social, y que distribuya mejor el ingreso" de los pueblos.



"El mundo con esta pandemia no da una oportunidad. La oportunidad de hacer una sociedad más justa, de empezar otra vez y esta vez pensar en todos", dijo Alberto Fernández en un mensaje difundido por el Grupo de Puebla, a través de las redes sociales, con motivo de cumplirse un año de la creación del foro que reúne a dirigentes políticos progresistas de América Latina.



"Quiero dejarles mi saludo en este momento tan particular que vive el mundo y particularmente la región, porque en este momento Latinoamérica es el foco donde la pandemia está atacando", dijo el mandatario argentino en el video.



En su mensaje, Alberto Fernández reconoció que "en verdad a todos nos causa dolor ver lo que nos pasa, ver como se enferman algunos y como nos dejan otros, en un continente tan desigual y en donde muchos lugares no se ha podido dar la atención que se merecen a muchos de sus ciudadanos".



"Estas son las cosas que debemos hablar para adelante: construir un continente con más igualdad, un continente con más equilibrio social, un continente que distribuya mejor el ingreso, esos son los temas que tenemos pendientes", remarcó Fernández.