El esquema de flexibilización de la cuarentena que planea la Ciudad

El Gobierno porteño empezó a analizar, durante una reunión de Gabinete, un esquema de flexibilización de la cuarentena por el coronavirus para implementar desde el 18 de julio, que incluiría la reapertura de comercios barriales, el permiso para la actividad física al aire libre y la ampliación a toda la semana para los paseos recreativos con niños y niñas.



El borrador del plan de medidas que podrían adoptar en la próxima fase del aislamiento obligatorio en la Ciudad fue el eje del encuentro del gabinete porteño que estuvo encabezado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y se extendió desde las 9.30 hasta el mediodía en la sede del Ejecutivo del barrio de Parque Patricios, informó Télam.



Según indicaron fuentes oficiales, la idea de la gestión porteña es armar, para una primera etapa que arrancaría el 18, un esquema de reapertura de actividades similar al que estuvo vigente hasta el endurecimiento de la cuarentena determinado por el Gobierno nacional a inicios de este mes. Así, volverían a funcionar los comercios de cercanía y las galerías barriales, que debieron bajar sus persianas hace diez días, y para ello se preservarán las intervenciones peatonales en las calles que permiten una ampliación de la superficie de las veredas para la circulación de las personas manteniendo distancia física.



Por otro lado, estaría autorizado nuevamente el trabajo de las empresas de mudanzas, volvería el streaming de música con recitales on line y el servicio de culto también a través celebraciones por internet. Quedarían también habilitadas las prácticas deportivas al aire libre, en horario nocturno, que fueron objetadas cuando se implementaron en junio debido a que en las primeras jornadas se observaron aglomeraciones de personas en los parques. Y, por último, se ampliarían a todos los días de la semana la posibilidad de realizar paseos recreativos con niños, niñas y adolescentes de hasta 15 años, acompañados por un adulto.



"Algo seguramente se va a abrir, pero hoy no se puede saber qué porque vamos día a día", admitieron no obstante a Télam fuentes del Gobierno de la Ciudad, que remarcaron que en el caso que se avance con algunas de las medidas bajo análisis, "siempre serán observando la curva de contagios" de coronavirus.



El último informe sobre la situación sanitaria en el país difundido por el Ministerio de Salud nacional consignó 1049 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas en la Capital Federal.



De acuerdo al borrador del cronograma de flexibilización que estudian en el Gobierno porteño, se estipulan al menos doce etapas que demandarán al menos un semestre para concretarse. En el segundo escalón de ese esquema, que no tiene fecha determinada, aparece la posibilidad que los adultos mayores puedan salir a los paseos recreativos en el fin de semana; así como ampliar las zonas comerciales habilitadas con la incorporación de aquellas que tienen "alto tránsito".



Para más adelante, figuran los permisos para que se retomen las obras de construcción privadas que permanecen paralizadas desde el inicio del aislamiento; y la apertura de peluquerías y locales gastronómicos, dos rubros cuyos representantes reclaman desde hace semanas la oportunidad de retomar su trabajo ante el impacto económico que tuvieron por la cuarentena. También se proyecta el retorno del personal docente y no docente a las escuelas y el permiso para ingresar a los templos para el rezo individual.



Durante la reunión de Gabinete de esta mañana, algunos ministros evaluaron cada etapa del borrador e informaron sobre los protocolos que fueron elaborados de manera conjunta con las distintas cámaras de actividades económicas del distrito para aplicar a futuro.



"La idea es ir trabajando un escenario que de certidumbre a los sectores económicos", indicaron los voceros oficiales que siguen de cerca la situación de las pequeñas y medianas empresas afectados por la pandemia.



Semanas atrás, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reportó un 20% de cierre definitivos de comercios en el ámbito de la Ciudad desde que comenzó el aislamiento; en tanto que hoy informó que unos 2.900 locales de las galerías comerciales porteñas no volverán a abrir. En tanto, se espera que el jueves próximo la Legislatura porteña sancione un proyecto del Ejecutivo que plantea la condonación del pago de la tasa de ABL a los comercios denominados "no esenciales" impactados por el cierre de los locales.