Carta abierta de un jugador de la Premier League: "Soy gay, pero no puedo contarlo en mi equipo y es una pesadilla"

La organización Fashanu lucha contra la homofobia en el fútbol con el nombre del primer futbolista famoso que se declaró abiertamente gay, y que se suicidó en 1998 a los 37 años. Ellos fueron los encargados de publicar el mensaje sin nombre ni apellidos por temor a las represalias que pueden surgir contra el jugador.

"Desde chico siempre quise ser futbolista. No me interesaba que me fuera bien en la escuela. En lugar de hacer la tarea, cada minuto libre lo pasaba con una pelota. Al final, eso dio sus frutos. Aún hoy me tengo que pellizcar cuando salgo al campo de juego a jugar cada semana frente a decenas de miles de personas", comienza la carta publicada en The Sun.

Y agrega: "Sin embargo, hay algo que me separa del resto de los jugadores de la Premier League. Soy gay. Hasta escribirlo en esta carta es un gran paso para mí. Pero solo mi familia y un reducido grupo de amigos saben de mi sexualidad. No me siento listo para compartirlo con mi equipo o con mi entrenador. Es algo difícil. Paso mucho tiempo de mi vida con estas personas y cuando salimos a la cancha somos un equipo. Aún así, algo dentro mío hace que se me haga imposible abrirme con ellos respecto de cómo me siento. Espero que algún día pronto pueda hacerlo", explica el jugador.

En esta carta, el futbolista habla de la gran cantidad de dinero que se gana en la profesión. Sin embargo, esto no logra llenar el gran vacío que siente por no tener una pareja estable y tener que mantener oculto un secreto que lo afecta cada vez más.

Por otro lado, hace un tiempo desde la Asociación de Futbolistas Profesionales y desde la Asociación de Fútbol alentaron a los jugadores gays a hablar de su orientación públicamente, y desde esas entidades les ofrecieron contención y asesoramiento.