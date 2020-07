Ginés González García descartó una cuarentena diferenciada en AMBA y habló de la vacuna

Embed Entrevista de Radio 10 a Ginés González García sobre la cuarentena luego del 17 de julio y una posible vacuna

Sobre la prueba de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer en Argentina, Ginés González García, indicó a Radio 10: "No sé si se va a probar, todavía no presentaron ninguna documentación. Como gobierno hemos abierto las puertas a la investigación en la Argentina y es un país acreditado no sólo por tener buenas instituciones, buenos investigadores sino sobre todo también tener la agencia regulatoria que es la que legitima esto que es el ANMAT".

En ese mismo sentido, reveló: "Son varias las firmas con las que estamos hablando, esta es una de ellas pero acá hay muchos proyectos mundiales, nosotros estamos negociando con varias firmas que son las que están más cerca. Les pedimos que nos aseguren cierta prioridad en la provisión de la vacuna cuando esté y que valoraríamos intensamente que haya transferencia de tecnología, es decir que la vacuna se pueda desarrollar en nuestro país porque sino la producción no va a alcanzar".

"Todavía no hubo ninguna presentación en el ANMAT, esperemos que las haya más de una en los próximos días y daremos prioridad a las que se acerquen más a lo que pedimos", declaró Ginés González García sobre la vacuna contra el coronavirus y definió que "es una buena noticia y es para apoyar que Argentina tenga acceso rápido a la vacuna"

"Yo creo que va a haber una cierta flexibilización, no lo voy a decidir yo, pero creo que en términos sociales, psicológicos y económicos tenemos que darnos cuenta que hay situaciones que también tienen que ser contempladas", evaluó Ginés González García respecto a la cuarentena por el coronavirus, y agregó: "La decisión va a ser en el consenso que venimos teniendo". Además, subrayó que "no se puede comparar la situación de una región con 3 millones de habitantes con una que tiene cinco veces más".

"El viernes tuvimos una larguísima reunión con Ciudad y Provincia. En ningún momento se planteó de hacer una cosa distinta en un lugar o en el otro", expresó Ginés González García a Radio 10 e indicó que "la decisión se va a tomar cerca del vencimiento del actual período", al tiempo que insistió que "el AMBA se mueve como un único sector epidemiológico en el país".

Respecto a la situación del AMBA respecto a la propagación del coronavirus, agregó que "su interrelación es más que elocuente, puede haber algún matiz pero no puede ser muy diferente en un lado que en el otro". Ginés González García también volvió sobre un concepto que vienen señalando desde hace meses, en este caso sobre la situación del Conurbano: "Los números que se están viendo ahora es lo que sucedió hace 14 días".