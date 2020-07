Sportivo Pereyra, el club de barrio que se hizo famoso por su cúpula, no para de sufrir robos y pide ayuda

View this post on Instagram

Hola a todos!! No se si estarán al tanto de las reiteradas veces que ingresaron a robar al club en lo que va de la cuarentena, fueron 5 veces (la última fue esta semana). Se llevaron material de entrenamiento de fútbol, de boxeo, de pilates, de entrenamiento con pesas. Todo el cableado eléctrico, lámparas de la cancha trasera y plafones de la entrada,un calefón. Rompieron puertas, y hasta agujerearon una pared para poder ingresar. Necesitamos la colaboración de todos para poder rearmar nuestro club para que esté en condiciones al retomar las actividades. Toda ayuda es bienvenida, tanto económica como material. A continuación les envío una lista de lo que se necesita en primera instancia. Quizás alguno tiene o conoce a alguien que tenga la posibilidad de donar alguno de ellos. Necesitamos estar juntos en ésto. Gracias, y vamos Barraqueños!!! @c5n @alferdezok @todonoticias @cronicatv @canal26argentina