Festejaba sus 18 y la policía lo ejecutó de un tiro: el desgarrador relato de la familia

Víctima de gatillo fácil: Lucas Nahuel Verón fue a comprar gaseosa y la policía lo fusiló Festejaba los 18 años y lo ejecutó la Policía Bonaerense

Lucas Verón había ido a comprar una gaseosa con un amigo cuando, cerca de la 1.30 del viernes, los comenzó a perseguir un patrullero. De acuerdo con lo que explicó el joven sobreviviente, les tiraron durante el trayecto y se cayeron del vehículo a una cuadra de la casa de la víctima, donde el hombre le pegó un tiro en el pecho.

Según los voceros policiales, la víctima logró correr un poco, pero a unos 20 metros cayó al piso gravemente herido. Entonces su amigo fue a avisarle a la familia de la víctima, que vive a una cuadra y media.

"Había dos vainas de una arma 9 milímetros, el arma de la Policía", explicó Cinthia, hermana de Lucas a C5N, quien denunció presiones al amigo que sobrevivió. "Dice que lo encerraron en un cuarto de la comisaría y le dijeron: "Decí que fueron a robar porque si no te comés 25 años, te pueden pasar cosas", apuntó respecto al episodio que habría tenido lugar en la segunda de González Catán, donde se desempeñan Ezequiel Benítez y Cintia Duarte.

"Dicen que ellos fueron a robarle el celular a una señora en la parada del colectivo y eso es mentira", cruzó Cinthia y reveló que los policías "son de acá a dos cuadras de mi casa y son pareja", también aseguró "él a un chico le gatilló acá a la vuelta".

Víctima de gatillo fácil: Lucas Nahuel Verón fue a comprar gaseosa y la policía lo fusiló

"Cuando llevamos a mi hermano al hospital ellos estaban consolándonos ella me decía, 'traquilizate, tranquiliza a tu mamá'", indicó. Otro vecino, aportó: "Le disparó a quemarropa en el pecho. Cuando lo cargamos para llevarlo. El patrullero, oh casualidad, estaba en la esquina y dijo que respondió a un llamado del 911, cuando acá la policía no entra, solo para matar a nuestros hijos y le dijimos que nos abra camino y dio media vuelta y se fue".

"Se murió en mis brazos, lo encontramos en la esquina, lo queríamos reanimar y no pudimos", dijo a su vez el hermano de Lucas, quien fue el que lo encontró tirado en una esquina.

Sobre los dos miembros de la Policía Bonaerense, Cinthia, indicó: "Estaban vestidos de policías, andaban merodeando, tomando mate en el patrullero con las luces apagadas".

Conocida la noticia, el fiscal Juan Pablo Tahtagian ordenó el relevamiento de las cámaras de los comercios e identificó al patrullero de la Policía Bonaerense. Una vez detenidos, Benítez y Duarte fueron imputados por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" y se negaron a declarar hasta que sean representados por un abogado particular.

Mientras tanto, el fiscal dispuso una serie de peritajes a las armas secuestradas a los efectivos de la Policía Bonaerense a fin de determinar desde cual fue que partió el disparo que mató a Verón.