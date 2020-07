Se roba la ropa interior de mujeres y la devuelve con mensajes intimidatorios

Carolina es una vecina que en dialogo con C5N contó cómo empezó a ser acosada por este sátiro: “Nos mudamos hace 6 meses acá, y desde hace 4, empecé a notar que me faltaban prendas de la soga. No le di mucha pelota, al principio pensé que se había volado o que alguna criatura se las había llevado”

“Cada vez más, hasta que me quedé sin ropa interior. Un día mi esposo sale a tapar el lavarropas y encuentra ropa interior mía, la entra y me doy cuenta que tiene escritas obscenidades que no voy a decir porque me dan mucha vergüenza”, manifestó la mujer.

El hombre del cual se desconoce su identidad hasta el momento, ingresa a las propiedades para llevarse las prendas y, luego, vuelve para devolverlas.

“Me siento ultrajada. Me puso que me observaba y que lo ‘volvía loco’ mi cuerpo y es perturbador. Hace una semana”, explicó Carolina.

Al ser consultada si sabía de otros casos, la mujer explicó: “Hice una publicación en las redes sociales, porque me dio miedo por las criaturas, y ahí dos chicas me dijeron que les pasa lo mismo, a una desde hace 2 años y otra desde hace 1 año y medio”.

Además, Carolina especificó el accionar que tiene este abusador: “Cuando dejas de colgar las prendas en la soga te las empieza a devolver, para llamar la atención”.

Hasta el momento el acosador continúa libre, y el temor de la víctima es que pueda volver a atacar en su vivienda o, inclusive, haya nuevas víctimas. Algunos vecinos del barrio sospechan que se trataría de un joven que ya fue escrachado por haberse masturbado delante de una nena cerca de la rotonda de calle 90.