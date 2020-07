Fernando Tobio acusó al Toluca de obligarlo a entrenar con coronavirus

El defensor surgido de Vélez dejó un duro descargo por la insólita decisión que tomó la institución mexicana al recibir los resultados de los testeos.

"Gracias a todos. Ya estoy mejor del COVID-19. Más allá de que me hicieron entrenar igual, ya estoy mejorando. Gracias a todos", comenzó diciendo el futbolista, que decidió defenderse después de las críticas recibidas, y agregó: "No vengan a chamuyar. Le ponemos el pecho al COVID, pero el mercenario no soy yo. Estoy recuperándome, muchas gracias a todos por los mensajes. Primero la salud. Gracias familia, amigos y seguidores".

Pero lejos de terminar el tema, Tobio siguió con su descargo: "Y recuerden quién estuvo en las malas. Como siempre, vamos que vamos al frente. Gracias a los que bancan, y a los que no les dedico la frase del Diego", lanzó Fernando.