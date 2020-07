Ciudad: tras el cierre de 23 mil comercios, el 20% de los que siguen abiertos analiza la continuidad

"El 20% de los comercios está en un impasse, no sabe si refinanciar o entregar los locales, hasta ver cómo sigue la situación", indicó la vicepresidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios porteño, Marta Liotto, a la agencia de noticias Télam.

Los propietarios de esos emprendimientos aguardan las novedades que pueden llegara surgir en las próximas jornadas sobre la flexibilización de la cuarentena en el área metropolitana, entre otras cuestiones.

Liotto detalló que "en lo que es materia locativa comercial, en junio un 32% pagó el alquiler, el 22% rescindió el contrato y el 26% ha renegociado y empieza a pagar a partir de diciembre o paga semanalmente".

"Pero hay un 20% que está en un impasse, expectante, viendo qué pasa, si les dan la apertura. Muchos de ellos son peluquerías, gimnasios, escuelas de danzas", enumeró la representante de esa entidad.

En tanto, desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), su titular, Fabián Castillo, consignó que, hasta el momento, tienen contabilizados "23 mil comercios que cerraron en la ciudad de Buenos Aires" y, tras indicar que actualmente están trabajando en un nuevo relevamiento, estimó que "va a dar un número sustancial, encima de esos 23 mil".

comercios cierre coronavirus Cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires: más de mil comercios debieron cerrar

"La semana pasada relevamos 153 galerías comerciales, el 41% de esos locales, que son casi 3 mil, cerraron definitivamente; la idea es cuidar el otro porcentaje", detalló Castillo.

En ese marco, planteó la necesidad de que, en la fase de la cuarentena que comience a regir a partir del próximo sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), "se puedan abrir fábricas y talleres".

"Cuando se abran las jugueterías para el Día del Niño no van a tener stock. Esto, a partir del día 18, se va a ir descomprimiendo paso a paso", auguró el titular de Fecoba.

Por su parte, al referirse a la situación de los comercios en la Ciudad de Buenos Aires, Liotto estimó que probablemente, los que lograron mantener abiertos sus locales hasta el momento, "van a esperar un poquito más, a ver cómo se posiciona la apertura de locales".

"Están esperando desde marzo, esperaron cuatro meses probablemente van a esperar cinco", evaluó.

Además, sostuvo que "el propietario, si no puede esperar a su inquilino, la realidad es que la situación no está como para alquilar el local", con lo cual también "el propietario está esperanzado en que el inquilino vuelva a su senda normal de pago y no que el local le quede vacío".

Liotto observó que, en el caso de "los grandes centros comerciales va a ser difícil volver porque los valores son otros y eso es lo que más retraído está". De hecho, hoy, a través de un comunicado, la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) habló de una situación que "pasa de crítica" en los 44 centros comerciales que funcionan en el AMBA.

Cierre local comercial se está empezando a ver rescisión de contratos de locales comerciales

"Estamos trabajando con el Gobierno de la Ciudad la vuelta a abrir de los comercios de proximidad barrial y galerías, esta cantidad tan importante de locales ayudarlos a que a partir del día lunes puedan volver a abrir, en la primera fase" de flexibilización de la cuarentena, dijo Castillo.

Desde el sector inmobiliario, en base a un relevamiento realizado por la firma LJ Ramos, señalaron que cerca del 60% de los inquilinos comerciales acordaron con los propietarios algún tipo de beneficio para poder pagar el alquiler.

De ese total, el 67% dijo que acordó una quita o rebaja en el precio del alquiler de hasta el 40%.

"Existe buena predisposición entre inquilinos y locadores para generar acuerdos que facilitan el cumplimiento del contrato en un contexto económico adverso", señaló Lorena Levonian, broker de división locales de LJ Ramos.

Otro informe, en este caso de la publicación especializada Reporte Inmobiliario, sostuvo que los locales son el segmento más golpeado por la pandemia dado que, "con las persianas bajas, por efecto de la cuarentena conviven locales que esperan poder reabrir con aquellos que ya no lo harán. Ya se evidencia un importante aumento de la oferta".

Por último, en base al último informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la cantidad de locales en oferta de alquiler creció en junio 203% con relación al período de precuarentena, al pasar de 114 locales a 345 sobre las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires.

Comercios día del padre Comercios piden ampliar horario de atención para potenciar las ventas del Día del Padre

La cantidad de locales ofertados en venta o alquiler, sobre una de las calles más reconocidas a nivel comercial como Florida, donde también impacta de lleno la ausencia de turistas, aumentó de 5 a 47 en junio respecto a febrero pasado, antes del inicio de las medidas de aislamiento.

"Una buena cantidad de comerciantes aún sostiene pertinazmente a fuerza de voluntad la esperanza de seguir adelante con su negocio y en muchos casos no han claudicado aún, a partir de la flexibilidad de los propietarios de los locales, llegando a acuerdos de reducción de alquileres e incluso de condonación de ciertos de periodos", señaló Reporte Inmobiliario.