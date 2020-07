Buscan a un hombre de 45 años en Adrogué: fue a Lanús a retirar el auto y nunca volvió

García salió ese sábado a las 12.30 de su casa en Loma Verde, Adrogué, partido de Almirante Brown; se despidió de su esposa y dijo que volvería después con el auto. "Me saludó como siempre. Él anterior había hecho algunas changas y me dijo que iba a buscar el auto, iba a ir a lo de un amigo y que más tarde volvía", contó Graciela Cortés, la pareja de García, a minutouno.com.

Pasaron las horas y García no regresaba a casa. Graciela se empezó a preocupar y lo llamó al celular, le mandó mensajes pero no recibió ninguna respuesta. Según explicó la mujer, su última conexión de WhatsApp fue ese mismo día a las 19. "A las 21 no venía y le mandé un mensaje, como salió una sola tilde lo llamé. Me saltó el contestador y hasta la fecha el celular sigue apagado", relató.

Eduardo García desaparecido Eduardo Enrique García tiene 45 años y está desaparecido desde el 27 de junio.

Graciela realizó la denuncia y la Unidad Funcional de Instrucción N° 16 de los Tribunales de Lomas de Zamora tomó intervención en el caso. Hasta el momento sólo se pudo establecer que su celular se apagó en la zona de Lanús/Avellaneda, y se encuentran rastreando conversaciones para establecer el paradero de García.

"Él estaba sin el auto y eso lo tenía afligido, porque estaba acostumbrado a trabajar y su herramienta de trabajo es el auto", contó la mujer. "Pero no hubo nada extraño, él pasaba a buscarlo y volvía", agregó preocupada.

Pasaron ya 17 días y Graciela no sabe nada sobre el paradero de su pareja. "No tiene enemigos, no es una persona que se lleve mal con los demás, no discute y trata de estar bien siempre", dijo la mujer.

Graciela contó que García tiene 4 hijos, dos viven en Salta y dos en Barracas y, según le habría dicho un ex compañero de la empresa donde trabajaba anteriormente, estaba un poco triste porque no había podido ir a verlos. Sin embargo, la mujer aseguró que no tiene contacto con la familia de su pareja y duda que se haya ido a visitarlos sin avisarle.

"Por los lugares posibles ya fui y busqué y nadie lo vio. Estamos muy mal porque él nunca hizo esto, no es alguien de irse y no avisarme, si fuera a ver a sus hijos me avisaba", expresó Graciela.

García mide 1.90, tiene pelo canoso y usa lentes. El día de su desaparición vestía un polar verde, campera inflable azul, jeans y zapatillas negras.

Para brindar cualquier información su paradero se pueden comunicarse al 911, al 134 o con Red Solidaria al 4450-8204.