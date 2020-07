La Ciudad quiere abrir las peluquerías y shoppings en dos semanas: qué pasará con los centros de estética

Voceros del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción porteño confiaron a minutouno.com que tras la apertura que se instrumentará este sábado 18 de julio con la vuelta de los 70 mil comercios no esenciales barriales, la actividad física, las mudanzas y el trabajo de las inmobiliarias, se procederá en avanzar con las aperturas de las peluquerías, las galerías comerciales, los shoppings- éstos solo con la modalidad de take away-, y de unos 20 mil locales no esenciales de las principales zonas comerciales (los famosos 22 puntos que fueron habilitados 15 días y luego nunca más).

shopping

En tanto, los centros comerciales a cielo abierto sí podrán atender al público pero siguiendo un estricto protocolo que ya acordó la Ciudad con los shoppings pero que debe ser aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación.

"La idea es tomar todas las medidas necesarias para que la gente no se aglomere en los shoppings que son espacios cerrados. Estamos definiendo los protocolos, pero la intención es que se los habilite en la segunda apertura, dentro de 10 o 15 días aproximadamente de acuerdo a la evolución que se haga de la flexibilización de la cuarentena y la curva de contagios", señalaron desde el gobierno porteño.

En materia de shoppings, hay 16 en toda la Ciudad y trabajan unas 15 mil personas repartidas en 8064 locales y góndolas, según la Cámara Argentina de Shopping Centers. En tanto, entre peluquerías y centros vinculados con el cuidado personal suman otros 4900 comercios, precisaron desde Producción a este portal. En principio, los primeros días de agosto abrirían solo los peluqueros, mientras se sigue trabajando para la apertura de los centros de estética, spa, manicuras y otros vinculados al cuerpo.

centro de estética

A la par, dentro de 10 o 15 días - es decir puede llegar a ser a fines de julio- también se habilitarán algunas industrias no esenciales como fábricas de indumentaria y calzado en la Ciudad, algo que vienen reclamando los comerciantes para poder vender mercadería nueva y no sólo lo que ya tenían confeccionado. En la Provincia, numerosas industrias no esenciales se fueron habilitando hace meses.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, comentó por C5N que con la apertura de fábricas no esenciales en otras regiones del país, incluso en el Gran Buenos Aires, se activó el trabajo de las personas que hacen changas, y eso derivó en que ya no recurrían a los comedores comunitarios por un plato de comida, sumado con la ayuda de la tarjeta Alimentar y los bolsones que entregan distintas jurisdicciones, como la Ciudad.

De acuerdo a los distintos borradores que maneja el equipo de Horacio Rodríguez Larreta, habrá una apertura gradual de cada una de las actividades hasta llegar a octubre, aproximadamente, con la normalización total, siempre y cuando la curva de contagio se achate. Para eso, será vital que se respete el distanciamiento social en cada ámbito donde se movilice la gente, se continúe utilizando el tapabocas y se laven las manos constantemente.