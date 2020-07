Apple pagará a los usuarios afectados por la obsolescencia programada de los iPhone

La compañía de Tim Cook admitió que cada actualización del sistema iOS ponía más lento el celular, pero que lo hacía para cuidar la integridad de los equipos.

Ahora, se lanzó un sitio web que fue lanzado el lunes 13 de julio que describe las opciones disponibles para reclamos y para la compensación económica.

Esta consistirá en 25 dólares para cada usuario de iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y / o SE que ejecutaba iOS 10.2.1 o posterior o un iPhone 7 y 7 Plus que ejecutó iOS 11.2 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017 y experimentó una disminución del rendimiento.

¿Cómo hacer efectivo el reclamo?

Si tiene acceso a su iPhone, puede enviar el número de serie del dispositivo en línea. Si ya no lo tiene, puede ingresar su nombre, dirección al momento de la compra y su ID de Apple. Si el sistema no puede encontrar su dispositivo, puede imprimir un formulario y enviar su reclamo por correo. Todos los reclamos deben realizarse antes del 6 de octubre de 2020 para ser considerados para el acuerdo.