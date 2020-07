Tres actitudes para generar cambios

ACEPTACIÓN

Nada es casual Hay realidades que no podemos cambiar, situaciones que no pudimos evitar y debemos asumirlas como tales y avanzar. Cuando no aceptamos lo que nos pasa, buscamos culpables o negamos la realidad con la actitud irresponsable de vivir en la queja y victimizándonos. Muchas veces somos nosotros los artífices de lo que nos aqueja, ya sea que ocurran por nuestra forma de pensar y actuar o porque simplemente dejamos que las cosas pasen y estamos esperando a que cambien por sí solas o que alguien más lo haga por nosotros. Aceptar lo fortuito de la vida, nos da fuerzas para seguir adelante.

AUTOESTIMA

Saber que valemos por existir Tenemos la tendencia a alejarnos de la auto-conceptualización positiva. Nuestros pensamientos, creencias, evaluaciones, sentimientos, actitudes, emociones y comportamientos dirigidos hacia nosotros mismos, definen nuestra autoestima. Si elegimos tener pensamientos y sentimientos positivos, nuestra estima será alta y equilibrada. Si, por el contrario, optamos por tener pensamientos y creencias negativas, tendremos una estima baja. Si recordamos constantemente las palabras negativas que en algún momento nos dijeron y nos identificamos con la mirada ajena, nuestra estima se va a ver afectada. No somos la mirada de los demás. Somos lo que elegimos ser a cada instante y tenemos que saber que si no nos gusta lo que estamos siendo, siempre podemos cambiar.

CREATIVIDAD

Ante el conflicto Tenemos la tendencia a engrandecer nuestros errores, castigarnos por las equivocaciones que cometemos por ignorancia, sentirnos mal por las dificultades que se nos presentan y convertirlas en nuestros verdugos. Disminuimos y subestimamos nuestra capacidad para resolver lo que se nos presenta y no nos creemos capaces de avanzar creativamente. Es importante que cultivemos la auto-eficiencia creativa ante los problemas. Esto requiere que confiemos en el funcionamiento de nuestra mente y asumamos que somos capaces para superar conflictos.