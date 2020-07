Facundo Astudillo Castro: para la familia "es llamativa la aparición de la testigo"

El mismo día y durante la noche del primero de mayo, la ex novia de Facundo lo llamó 16 veces desde esa ciudad bonaerense. Sin embargo, el teléfono del joven ya figuraba fuera del área de cobertura. Fue ella quien informó a la familia que su ex pareja nunca llegó a la casa.

Desde Pedro Luro, Luciano Peretto, abogado de la familia Castro, reiteró que “hay un testimonio concordante y unísono de tres testigos independientes de la causa, es decir que no forman parte de la fuerza policial, y reconocen a Facundo entre las 15.40 y 16 horas en cercanías a la ciudad de Mayor Buratovich, a la vera de la ruta, siendo detenido por un patrullero de la Policía Bonaerense con dos masculinos”.

Y sostuvo que esos tres testimonios “tienen un nivel probatorio importantísimo y abarca parte de este último momento de Facundo en este lugar y en este episodio que no es casual, de detención, para nosotros, ilegitima".

El abogado fue contundente con su solicitud y la obtención de datos importantes a la causa que hasta el momento no se obtuvieron: “Pedimos la apertura de los libros de guardia y personal para saber quiénes estaban arriba de ese patrullero que pertenece a la Policía bonaerense de Mayor Buratovich para avanzar puntualmente”.

Respecto a la testigo, aseguró en C5N que “la querella no fue notificada de la existencia de ese testimonio”. “Ayer estábamos en Bahía Blanca, no nos notifican, dicen que la presentación es espontánea pero un medio periodístico lo sabía tres horas antes de que la persona se presentara. Todavía no obtuvimos ni una copia del testimonio. Tiene que ver con la esperanza de una madre de que su hijo pueda estar vivo”.

“Es llamativa la aparición de la testigo, en la medida que lo hace y la repercusión mediática. Su presentación en la Fiscalía sin que la querella pueda aportar su control y sus preguntas. La madre se enteró por Facebook”, contó el letrado.

El abogado indicó que seguirán con la línea investigativa sobre la desaparición forzada tras los tres testimonios de los testigos que lo vieron junto a los oficiales de la Policía Bonaerense.

“Facundo era conocido por todos, un pibe amiguero, de compartir, de participar de grupos culturales como uno sobre la Memoria, Verdad y Justicia. Qué dicotomía… Hay antecedentes que la madre nos enuncia de algunos hostigamientos que Facundo y sus amigos sufrían por parte del personal policía. Relató que a veces lloraba de bronca, shockeado por esas circunstancias”, indicó Peretto .