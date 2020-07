Sebastián Beccacece: "No creo que si seis futbolistas se juntan a patear una pelota sea sacar ventaja"

Sebastián Beccacece, técnico de la "Academia", habló con Tyc Sports y aclaró varios de sus jugadores sí realizan prácticas personalizadas en dicho predio, pero que no son los que aparecen en los videos y lo hacen bajo el estricto protocolo que presentan las autoridades.

Racing entrenamientos.jpg Se difundieron imágenes de un entrenamiento de futbolistas en Rosario y apuntaron a Racing: Sebastián Beccacece hizo su descargo

"Después de treses meses en Buenos Aires, los chicos que tenían residencia en Rosario decidieron ir a esos lugares, cumpliendo con la cuarentena. Una vez que en Rosario pasó a fase 5 pudieron entrenar de manera personalizada con gente que prepara el tema, como preparadores físicos pero que no tienen que ver con Racing.", expresó Beccacece. Y agregó: " Eso es algo que está aprobado y los que muestran en imágenes no son los jugadores de Racing, sí están entrenando en ese complejo, pero la forma aprobada por el ministerio del lugar".

Por otro lado, dijo que "si lo que están haciendo está permitido no veo motivo de que no lo hagan, pero si no está permitido, les aconsejaría que no lo hagan más"

Además, dio su punto de vista sobre esta situación y explicó que es lo que hacen los jugadores. "Ellos lo que hacen es trabajar de manera personalizada, con el protocolo correspondiente del lugar. En Rosario la cosa está mucho más liberada y usaron ese espacio. De ahí a pensar que Racing está entrenando me parece exagerado. No creo que, porque seis jugadores se junten a patear una pelota, sea sacar ventaja"