NBA en Disney: una figura ubicó a sus colegas por sus insólitas quejas

"Me siento bendecido y no me puedo quejar. Se trata de cómo eres en la vida, siempre hay algo de qué quejarse, pero trato de no centrarme en eso", asegura el alero de los Milwaukee Bucks, que cuando era pequeño tuvo que trabajar en las calles de Atenas junto a sus hermanos para poder ayudar a su familia, según publicó Marca.

"Mi casa en Grecia, cuando era más joven, con mis cuatro hermanos, era mucho más pequeña que la suite que tengo aquí en el hotel", reconoce.

El griego se muestra pragmático y trata de ver las cosas buenas de estar concentrado en la burbuja: "Sólo tengo que tratar de disfrutar el momento y hacer algo especial. Con suerte, esto nunca volverá a suceder, pero esto es parte de la historia, así que es importante sólo poder estar aquí y participar en esto. Estoy tratando de disfrutar el momento".