Cuatro meses sin trabajar, angustia e indignación: la odisea de los profesores del tenis del AMBA

La frase bien podría pertenecer a cualquier ciudadano argentino que, tras casi 120 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, no ve en el horizonte una "normalidad" que pueda devolverle todo el tiempo perdido. Pero en este caso la pronuncia uno de los miles de profesores de tenis del Área Metropolitana de Buenos Aires que sigue sin poder desarrollar su labor pese a que, según ellos mismos reclaman, la actividad bien podría realizarse con protocolos, como ya sucede en 20 de las 23 provincias del país.

"Cuesta entender cómo se demora tanto en un deporte que es tan individual y uno está tan separado de la otra persona. El tenis es un deporte que debería poder volver", cuenta, en diálogo con minutouno.com, Julián Mentana, profesor de la zona norte del Conurbano que hace más de 120 días no puede trabajar debido a la cuarentena.

LA MAYOR PARTE DEL PAÍS YA JUEGA AL TENIS

La angustia de los profesores del AMBA radica mayormente en que la actividad no supone mayores riesgos de contagio y basta ver lo que sucede en gran parte del territorio argentino para dar cuenta de esto: en 20 de las 23 provincias argentinas ya se normalizaron las clases de tenis, siempre siguiendo el protocolo confeccionado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y bajo estrictas medidas de prevención.

Hasta el momento, AMBA, Santiago del Estero y Formosa son los únicos que aún no habilitaron la práctica del deporte. "Creemos que así como en un primer momento se permitió el running en la ciudad para brindar un poco de oxígeno a los amantes del deporte, el tenis es totalmente compatible en estas circunstancias y representa un riesgo mucho menor que la mayoría de las otras actividades", resaltó una parte del comunicado elaborado, firmado por los clubes de tenis y presentado ante las autoridades, con el apoyo de la AAT.

"El nuevo protocolo fue apoyado y aceptado por 20 provincias en las que ya se está jugando y se nota que se puede. Por más de que acá haya más contagios, el tenis se practica a 25 metros de la otra persona y el protocolo te permite hacerlo tranquilamente", resalta Julián, que da clases a gente de todas las edades y niveles en la Escuela Maragoni de San Isidro y además coordina torneos en BATennis.

CLUBES QUEBRADOS Y PROFESORES "UBER" PARA SOBREVIVIR

"Gracias a Dios mi mujer trabaja, le pagan el sueldo completo, el aguinaldo y su empresa está bien. Eso me permitió a mí sobrellevar esto sin trabajar", relata Mentana, que sin embargo también revela que hay algunos que no corren con esta chance y se las rebuscan para paliar la pandemia de diferentes formas. "Uno de los profes que trabaja conmigo maneja Uber y ahora está dedicado cien por ciento a eso. Ahora le habrá sacado el máximo provecho", confiesa Mentana, que se dedica a dar clases de tenis hace 9 años.

En este contexto, otro profesor de tenis y pádel del AMBA, Julián Pezzarini, manifestó hace unos días, en díalogo con el periodista Danny Miche por C5N, que varios clubes están quebrados. "Es una situación inentendible, no tiene mucho sentido que no nos permitan trabajar. Hay más de 70 mil familias que la están pasando mal", manifestó.

LOS RUNNERS COMO CONTRAPARTIDA

"Me pareció una tomada de pelo para la gente que vive del deporte que habiliten los runners en su momento y al resto no. Como se vio, ninguno mantenía la distancia ni ningún tipo de medida. Y no habilitar deportes que se encargaron de presentar protocolos, verificar que todo esté orden y corroborar que no haya riesgos de contagios resulta una tomada de pelo", resume a este portal Mentana alzando la voz de los casi 3 mil profesores de tenis que hay en el AMBA, cifra que significa nada menos que la mitad todos los que hay en el país.

Precisamente la habilitación que se dio en la Ciudad a principios de junio para que los particulares puedan salir a hacer actividad física al aire libre fue la gota que terminó de indignar a los profesores de tenis. Y si bien luego, con la cuarentena estricta, esta medida dio marcha atrás, quedó en el aire un aura de repudio tanto a nivel personal como a nivel dirigencial con la AAT a la cabeza.

Así las cosas, resta conocer qué lugar ocupará la práctica del tenis en la nueva cuarentena con flexibilizaciones que anunciará este viernes el presidente Alberto Fernández, aunque se vislumbra que en el AMBA, sobre todo en el territorio de la Provincia, no habrá novedades hasta bien entrado el mes de agosto. Mientras tanto, más de 70 mil familias siguen esperando una respuesta.