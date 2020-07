Lionel Messi, crítico como nunca: "La gente se está quedando sin paciencia"

El astro argentino habló del flamante campeón. “El Real Madrid hizo lo suyo, es de mucho mérito no perder ningún partido después del parate, pero nosotros también pusimos nuestra parte, tenemos que hacer una autocrítica global, empezando por los jugadores, somos el Barça y estamos obligados a ganar todos los partidos”.

"Fuimos muy irregulares, perdimos puntos donde no deberíamos haber perdido, el partido de hoy refleja lo que ha sido nuestro año. Si seguimos así perderemos con el Napoli", advirtió en referencia al duelo de vuelta por los octavos de final de la Champions League.

El cierre fue contundente: “Roma, Liverpool, la gente se está quedando sin paciencia porque no le estamos dando nada... Si queremos luchar por la Champions debemos cambiar muchas cosas, hacer mucha autocrítica. Ya dije que si seguíamos así no nos daba para Europa. No nos dio ni para la Liga".