VIDEO: Atropelló y mató a un repartidor en Villa Crespo y quedó libre

delivery atropellado

El hecho ocurrió el viernes pasado y de acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la camioneta atropelló a Lucas sobre la avenida Corrientes, varios metros antes de la esquina con Serrano. Y luego hizo un recorrido en el que cruzó la calle, se subió a la vereda, destruyó un semáforo y frenó, varios metros después de donde quedó tirado el joven.

"Mi hijo está adentro de una heladera todavía. Yo todavía no lo pude abrazar. No le pude decir cuánto lo quiero. Esto no puede quedar así. Yo ya no tengo vida. Lo mataron. No fue un accidente de tránsito, fue un asesinato. Ese hombre tiene que pagar por lo que hizo y yo confío en que la Justicia lo va a hacer pagar", dice Sabrina en un video que publicó en Facebook.

Lucas Peralta Lucas Peralta trabajaba como repartidor y fue atropellado por un conductor en Corrientes y Serrano.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 46, a cargo de Jorge Anselmo De Santo. Como la carátula es "homicidio culposo", un delito que tiene penas previstas de entre uno y tres años de prisión, Di Pietro fue excarcelado.

La familia de Lucas se presentó como querellante ante el juzgado. Además, pidieron las imágenes de las cámaras del trayecto donde se puede ver cómo el joven fue atropellado por el camión. Tanto el exceso de velocidad, como manejar bajo efectos de alcohol o drogas, pueden ser considerados agravantes por la defensa de la víctima para pedir el cambio de carátula de la causa y la posterior detención del conductor.