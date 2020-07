Fernán Quirós, antes del anuncio de Alberto Fernández: "Estamos muy satisfechos con el resultado de la cuarentena estricta"

"Hace dos semanas veíamos que si bien la cantidad de casos era alta y la velocidad de crecimiento era lenta, seguían creciendo los casos y el sistema podía llegar a una situación de estrés. Lo que buscamos era bajar la velocidad de crecimiento, no de casos, para llevar el R abajo de 1. Y le dijimos a la ciudadanía que había un inicio y un final para ser previsibiles y que la gran mayoría nos acompañe. Es un poco lo que pasó, dijo Quirós en conferencia de prensa.

Embed [AHORA] Brindamos la última información sanitaria de la Ciudad junto a Gabriel Battistella y Paula Zingoni. https://t.co/G6Z1es4G9U — Fernán Quirós (@FernanQuirosBA) July 17, 2020

"La disminución de circulación de gente demuestra que la ciudadanía acompañó la medida. Estamos observando algún impacto en la Ciudad y todavía quedan días por delante en los que seguirá impactando", agregó el funcionario.

En ese sentido, el ministro señaló que: "Creemos que es momento de desandar porque la ciudadanía y el Estado hicieron un enorme esfuerzo. El R nuestro está alrededor del 1 y hemos logrado cortar ese pedazo de crecimiento. Estamos absolutamente satisfechos. Es muy importante lo que hicimos y es importante entender que esta pandemia gestionamos con los datos a la vista”.

Sobre cómo continuará la cuarentena en la Ciudad, el funcionario reiteró que hay cuatro aspectos fundamentales que miran las autoridades sanitarias para tomar decisiones en medio del avance del virus: la cantidad de casos cotidianos, la velocidad de crecimiento de la curva, la capacidad del sistema de salud y la capacidad de la ciudadanía de poder acompañar las políticas públicas. Del análisis de esos cuatro factores surgieron en las últimas horas las medidas que se anunciarán este mediodía en Olivos.

De no haber cambios, en Capital se permitirá la apertura de comercios no esenciales, habilitará nuevamente las actividades deportivas individuales y habrá más días disponibles para las salidas recreativas de los chicos, que la próxima semana no tendrán clases virtuales en virtud de las vacaciones de invierno.

Los datos de coronavirus en la Ciudad

En Capital ya son 41.956 los casos positivos de coronavirus, y 819 los fallecidos. Las altas, por su parte, ya son 15.738.

En el sistema público de salud, que actualmente tiene 400 camas de terapia intensiva, hay ocupadas 280 con pacientes graves de Covid-19, mientras que hay 858 pacientes con esa enfermedad moderada y 2.744 leves.

En tanto, “el sector privado está con una ocupación del 74%”, admitió Quirós. "Con la evolución de la curva (de contagios de Covid-19) estamos en condiciones de tener a las personas de manera correcta (en atención de terapia intensiva)", afirmó, e indicó que "trabajamos en conjunto con el sector privado para la atención".