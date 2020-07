El pedido de la madre de Facundo Astudillo Castro: "Quiero que me digan que hicieron con mi hijo"

"Anoche tuvimos una llamada de una persona que dice que mi hijo estaba en Rauch, inclusive nos dio la dirección, mandamos a la policía y sacaron una foto del chico y no es mi hijo", contó Cristina Castro.

Ese testimonio se suma a otras personas que aseguran haber visto al joven, pero hasta el momento el más claro es el de la testigo que aseguró haber llevado a Facundo en su vehículo particular hasta Bahía Blanca, esa declaración le dio un giro a la hipótesis principal del caso: una desaparición forzada a cargo de policías de la zona de Mayor Buratovich.

policía facundo astudillo castro rastrillaje Los primeros rastrillajes de las fuerzas federales no arrojaron resultados significativos en la búsqueda

Sin embargo, según manifestó la madre de Facundo, hasta el momento, desde la propia fiscalía no les permitieron acceder a esa declaración y que ni siquiera aparece todavía en el expediente de la causa. Además le niegan la posibilidad de ver los libros de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich, documentación que debería servir para identificar a los dos policías bonaerenses que subieron en una camioneta oficial al joven.

"Los libros los tiene sellados en sobres y esto me genera bronca, estoy cansada de que la burocracia de este país, estoy cansada de pelearme con el fiscal que cuando voy a Bahía Blanca no me atiende", dijo la madre de Facundo en diálogo con AM 7450

La madre de Facundo señaló que elfiscal Santiago Ulpiano Martínez "no tiene intención de que se sepa la verdad". "Tenemos identificadas a las personas que se llevaron a Facundo y necesitamos que se acceder a esa declaración", manifestó.

"Mi hijo sigue sin aparecer, estas personas declararon ayer y siguen insistiendo en lo mismo. Quiero que me digan que hicieron con mi hijo", insistió.