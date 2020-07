Peajes: el ex Procurador del Tesoro del gobierno de Macri también se negó a declarar

La indagatoria fue realizada hoy por videoconferencia ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, en el caso en el que se debaten las irregularidades en la prórroga de los contratos de concesión a Ausol y Grupo Concesionario Oeste, por los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste.

Ayer el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel también se negó a prestar declaración. En la causa también están citados el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

Fuentes judiciales confirmaron que Saravia Frías se negó a declarar y presentó un breve escrito en el que remitió al pedido de apartamiento que hizo en su momento contra el magistrado.

La causa fue iniciada por una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Adrian Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau por las irregularidades en la prórroga de las concesiones por diez años más sin licitación. Además del pago a las empresas de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol a una empresa, Natal Inversiones.

Ausol fue una de las históricas empresas del Grupo Macri, hasta que a mediados de 2017 el grupo vendió sus acciones luego de que aumentaran 400% desde la asunción de Mauricio Macri y en medio del proceso de “arreglo” con el Estado Nacional, según la denuncia.