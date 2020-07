Las zonas comerciales que por ahora no abrirán en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este viernes la puesta en marcha de un plan gradual de reactivación de actividades para la nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por el coronavirus y sostuvo que "la forma de salir adelante es entre todos" por lo que llamó a la ciudadanía a "ser responsables y no tirar por la borda el esfuerzo que se hizo".



"Estamos viviendo una situación muy difícil y dolorosa, pero no es para siempre. La forma de salir adelante es entre todos, siendo conscientes, responsables y prudentes", aseguró Rodríguez Larreta durante una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos que estuvo encabezada por el presidente Alberto Fernández.



En ese marco, el jefe de Gobierno porteño anunció la entrada en vigencia desde mañana de un "plan gradual e integral" para la Ciudad de Buenos Aires, que consta de seis etapas, y que cuya elaboración responde a una evaluación de los datos sanitarios de la pandemia en el distrito a cargo de "especialistas de distintas áreas".



En lo que se refiere a comercios, el próximo lunes reabrirán lo comercios barriales, de cercanía, galerías barriales (excluye indumentaria y calzado) con DNI según el día. DNI terminado en número par (0, 2, 4, 6, 8), día par; y DNI terminado en número impar (1, 3, 5, 7, 9), día impar.



El miércoles a los comercios de cercanía y galerías barriales los comercios de indumentaria y calzado barriales con DNI según el día.



El miércoles 29 de julio se dará la ansiada reapertura de las peluquerías y centros de depilación, manicuría y pedicuría.



Finalmente, el lunes 3 de agosto reabrirán los comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, incluye los rubros de indumentaria y calzado con DNI según el día. No incluye a los Centros de Trasbordo como Liniers, Retiro y Constitución, y la calle Avellaneda y zona de Once.