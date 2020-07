Carlos Menem y Zulema Yoma se casan otra vez: los detalles

Ambos habían dado el "Sí" el 7 de septiembre 1966 y son padres de dos hijos, Carlitos Menem, quien falleció el 15 de marzo de 1995 a los 26 años de edad, después de un accidente aéreo, y Zulema María Eva Menem. Yoma estuvo enfrentada a su ex marido durante muchos años y hasta llegó a responsabilizarlo por el fallecimiento de su hijo.

"Se casa Menem la semana que viene. Triunfó el amor", lanzó el abogado que dejó a todos sorprendidos. Y agregó: "Estoy arriesgando. Se casa con Zulema Yoma. Menem, Zulema y Zulemita pueden salir a desmentirme, pero la realidad es que es el triunfo del amor".

"Yo no lo digo por meterme en la vida de la gente sino porque me parece una historia de amor, una historia increíble de amor", aseguró Mauricio. Pero esto causó la respuesta de la periodista Fernanda Carbonell: " ¿Una historia de amor? La echó de la casa frente a todo el mundo, con los hijos", recordó.

Aunque D'alessandro no se quedó atrás y dijo: "El acto de amor de ella es que está con él durante estos años. Zulema nunca dejó de amarlo porque le perdonó todo", explicó y siguió defendiendo: "Es un acto formal de casamiento, con funcionario público, con las restricciones que tiene hoy el sistema. Es una decisión de amor. Acá no hay ningún interés económico, es gente que no lo necesita",señaló.