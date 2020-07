Video viral: la reacción de una perra con su nuevo juguete

En su última publicación, sus dueños compartieron un video de su divertida reacción ante un juguete nuevo.

A beautiful day starts with a positive mindset. Focus on the good. Happy Monday Friends! Hope everyone has a awesome week. ☀️ #goldenretriever #postivevibes #focus #mondaymotivation #focusonthegood #attitudeofgratitude #goldenretrievers #goldenretrieverpuppy #goldenlove #goldenretrieversofinstagram #goldenretrieverlove #goldenretriver #goldenretrieverclub #cute #goldenretrieverlovers #goldenretriverworld #goldenretrieverpuppies #petstagram #goldenretrievertoday #goldenretrieversofig #멍멍이#goldenretrievers #retriever #푸들 #lookingahead #사모예드 #ゴールデンドゥードル #gloriousgoldens #golden_glee