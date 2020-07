Neuquén: tuvo coronavirus, le pegaron y quemaron su casa

Neuquén: Vecinos agredieron a un enfermero por tener Coronavirus

"El 17 tuve un resultado positivo y estoy dado de lata. Teniendo cuatro guardias, volvía a mi domicilio y el viernes a la madrugada me recibieron a los golpes", contó Daniel Porro quien terminó con múltiples golpes y una pérdida de conocimiento por la cual terminó en el hospital.

"Tengo un golpe en la oreja que no sé si fue con una piedra o con un palo, en el brazo tengo un golpe también pero los más importantes fueron en el rostro", explicó el agredido luego de superar el coronavirus y agregó que lo atacaron "dos o tres personas" que sin hombres. "Me robaron el auto y la documentación, dinero en efectivo y me prendieron fuego la casa", siguió sobre el violento episodio ocurrido en Neuquén capital.

"El motivo sería el Covid-19 positivo", estimó el enfermero y explicó que "la casa no sirve de nada, es inhabitable" y acusó por el hecho a su vecino de al lado: "La primera vez que me fui de mi domicilio fue por una amenaza de este chico".

De acuerdo con el relato del hombre, las primeras amenazas comenzaron cuando debió aislarse en su casa, a mediados de junio, por haber dado positivo en coronavirus Covid-19 y fue trasladado al hospital Bouquet Roldán, donde le dieron el alta luego de 14 días y con hisopado negativo.

"Cuando regreso a mi domicilio fue cuando me pasó todo esto", explicó el paciente recuperado de coronavirus que vive en Neuquén. "Ahora estoy angustiado porque no sé lo que va a pasar con mi domicilio, dónde voy a ir a vivir. Ahora estoy en la casa de mi mamá, somos siete integrantes", reveló.

Sobre el estado de su inmueble describió: "Adentro no se puede estar porque el techo se viene abajo, me rompieron puerta y ventanas". Luego lamentó: "Antes de esto hice la denuncia en Fiscalía, pero tenemos una justicia lenta y todavía no se toman cartas en el asunto".