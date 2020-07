La Plata: volcó un camión con 17 mil kilos de carne y desparramó toda su carga en la autopista

El camión había salido el jueves de Pichanal, Salta, y se dirigía a un frigorífico de la localidad de Gorina. El conductor perdió el control de la carga al querer retomar el camino.

“El GPS me mandó por este lado, como no conocía y para corroborar si iba bien, paré en el puesto caminero para preguntar. Los oficiales me informan que tenía que dar la vuelta, de noche lo vi bien, pero cuando lo empiezo a hacer la parte de la tracción empieza a ceder hacia abajo. El terreno había sido rellenado y yo no lo sabía”, comentó Mario, el camionero que sufrió el desafortunado accidente.

vuelco camion carne Foto: @nandotocho

La carne estaba siendo retirada del costado de la ruta y el conductor explicó: “la carne está confiscada, ahora va a ir a un lugar dónde la procesan para tirar, porque al caer a las 2 de la mañana ya perdió la cadena de frío”.

“No se cuánta plata se perdió, supongo que habría que hacer un promedio entre 180 y 200 pesos el kilo”, sostuvo