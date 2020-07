Ante la creciente demanda, la Ciudad sumará 50 nuevas camas de terapia intensiva

"Tenemos 280 camas ocupadas, esta semana inauguran 50 camas más de terapia intensiva y con esto la ocupación se reducirá al 60%", dijo el funcionario en diálogo con C5N.

santili

Santilli expresó además que desde hoy se intensificarán los controles en la Ciudad. "Las personas que circulen sin el permiso pueden ser sancionadas con multas desde 10.000 a 80.000 pesos y se les puede quitar la licencia de conducir o decomisar el auto", dijo.

Además recordó que, en esta fase del aislamiento por la pandemia de coronavirus, "el transporte es solo para esenciales" con lo cual "el resto no puede salir y no puede estar yendo adonde no tiene que ir".

"El objetivo es "pasar a otra etapa y no volver a atrás", agregó Santilli, y señaló que la apertura de actividades "gradual y paulatina tiene que hacerse con toda responsabilidad".

Además insistió que hoy, Día del Amigo, todos y todas debemos ser responsables y no es un día para juntarse. "Hoy no nos podemos juntar. Lo que debemos hacer, es decir feliz día", señaló.