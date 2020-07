Pedro Cahn, sobre las reuniones por el Día del Amigo: "El virus no se toma ninguna libertad"

Al ser consultado sobre la cantidad de personas que salieron durante el fin de semana la pasear por los parques y calles de la Ciudad, en diálogo con C5N el médico sostuvo: "La actividad al aire libre tiene la particularidad de ser menos complicada que una actividad a puertas cerradas, cabe bien recordar eso porque hoy es el Día del Amigo y hay mucha tentación para juntarse en lugares cerrados".

"De todas maneras, por algunas fotos e imágenes que pude ver de gente no respetando la distancia, no sé cuánto daño va a hacer pero lo que es seguro es que no va a ayudar, va a representar alguna complicación. La necesidad de mantener el metro y medio de distancia, usar el tapabocas y no compartir el mate son sumamente importante para evitar la transmisión", continuó.

Con respecto a la responsabilidad social en esta nueva fase, Cahn manifestó: "Hay que hacer un llamado a la población para que se den cuenta que esta apertura que se ha logrado hay que defenderla, y para defenderla hay que cuidarnos porque si no va a ser necesario poner un pié en el freno y volver para atrás".

"Es cierto que nosotros nos cuidamos para no contagiarnos nosotros, pero también para no contagiar a los demás y hay poblaciones que tienen más riesgos. Decir que sólo fallecen los adultos mayores es una verdad total, pero también hay una minoría que también padece y no pertenecen a ese grupo etario".

Con respecto a los distintos anuncios que se realizaron sobre los avances en las vacunas, el infectólogo dijo que "Hay una gran cantidad de vacunas que se están estudiando y es un muy buen momento en el desarrollo de vacunas, porque en muy corto tiempo ya estamos trabajando con una serie de vacunas que están entrando a fase 3. Tenemos un buen panorama, aunque todavía queda ver los resultados".

Con respecto a lo que se logró con la cuarentena temprana opinó que "Una de las ventajas es que nos permitió retrasar la aparición de los casos, porque si nos hubieran caído esta cantidad de casos en abril la situación hubiese sido un desastre. Hoy tenemos un equipo de salud mejor entrenado para cuidarse, tener más equipos de protección y, además, está el entrenamiento del equipo médico para atender a los pacientes".

Con respecto al Día del amigo y las celebraciones que rompen la cuarentena Pedro Cahn insistió en que: "Nosotros podemos tomarnos libertades, pero el virus no se toma ninguna libertad. Juntarse es una mala idea que configura un riesgo muy elevado. La mejor manera de querer nuestros amigos es protegerlos"