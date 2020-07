La foto que publicó Sebastián Villa para desmentir que tiene coronavirus

En su cuenta de la red social Instagram, el atacante colombiano de 24 años dijo estar "más fuerte que nunca" como para reanudar la actividad futbolística, cuando la pandemia lo permita.

"Arrancando una semana gracias a la ayuda de Dios. Más fuerte que nunca (ya falta menos). Dios es fiel" expresó el ex jugador del Deportes Tolima.

El rumor respecto de que Villa estaba contagiado corrió rápidamente en las redes sociales, a partir de que un amigo suyo, Félix Benítez, había arrojado resultado positivo.

El amigo del futbolista aclaró en TyC Sports que estaba contagiado de coronavirus. "Me dio positivo a mí. Empecé con fiebre y por el malestar me fui del departamento. Luego me hice el test y me dio positivo", indicó. "Sebastián se hizo la prueba y él dio negativo", amplió el citado Benítez.

Villa se realizo el hisopado días atrás y siguió entrenándose, vía Zoom, con el resto de sus compañeros, hasta que en la última semana no practicó, por deber atender temas inherentes a la denuncia por violencia de género que le formuló su ex pareja, Daniela Cortés.

Villa fue denunciado penalmente por su ex mujer, que lo acusó de golpearla mientras ambos convivían bajo el mismo techo.