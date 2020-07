Nueva cuarentena: reabren los parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires

La medida tiene lugar "en el marco del plan integral y gradual de puesta en marcha de la Ciudad lanzado para la nueva fase que atraviesa la región metropolitana de Buenos Aires en relación de la pandemia por el coronavirus", según un comunicado difundido por el Gobierno porteño.

“Sabemos la importancia que tiene para nuestros vecinos el uso de los espacios verdes, por eso hemos dispuesto su apertura de forma escalonada”, afirmó el secretario de Atención Ciudadana, Facundo Carrillo.

https://twitter.com/facucarrillo/status/1285281861862858757 Comienza el Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha de la Ciudad.



Conocé cuáles son las próximas aperturas pic.twitter.com/cNEOtaRUW3 — Facundo Carrillo ✋ (@facucarrillo) July 20, 2020

En esta nueva etapa se fijó un tiempo de recreación de una hora para evitar aglomeraciones y permitir que todas las familias puedan salir junto a los más pequeños. "Apelamos a la responsabilidad de los vecinos que deberán usar tapabocas y respetar la distancia social”, agregó el funcionario.

Los espacios verdes porteños estarán abiertos martes, jueves, sábado y domingo de 10 a 18 horas y desde el lunes próximo, 27 de julio, los siete días de la semana, en el mismo horario.

Según el Gobierno de la Ciudad, sigue vigente "la necesidad de evitar los grandes desplazamientos de una comuna a otra, las familias deberán asistir a los parques y plazas más próximos a sus domicilios teniendo en cuenta que están habilitados los recorridos que no superen los 500 metros, es decir, las cinco cuadras de distancia".

"Los más pequeños podrán ingresar a los parques con bicicletas, monopatín, patines y otros rodados que permitan la movilidad y disfrute de los espacios verdes", abundó.

En esta primera etapa no estarán habilitados los patios de juegos, postas aeróbicas, mesas de ping pong y canchas o playones para hacer deportes. Según el plan de apertura progresiva, su acceso está previsto para la cuarta etapa.

Los menores de quince años deberán estar acompañados por sus padres o adultos a cargo y podrán acceder y transitar por caminos, aceras y senderos.

Según comunicó la ciudad, las áreas verdes podrán ser utilizadas pero no se podrá permanecer en las mismas, mientras que los puntos verdes, centros de tercera edad y las estaciones saludables "permanecerán cerradas".

Para evitar contagios, no se podrán hacerse reuniones o actividades grupales entre niños y/o personas que no convivan en el mismo hogar. No estarán habilitados los bebederos, por lo que se recomienda "llevar desde los hogares los elementos de hidratación en caso de requerirse".

Los vecinos, en esta fase de reapertura, podrán hacer ejercicio en los espacios verdes porteños de 18 a 10 horas. Los días pares, aquellos cuyo DNI finalice en número par o cero, los días impares los que tengan en DNI finalizado en número impar.

La actividad física se podrá hacer en grupos de hasta dos personas, que deberán estar siempre circulando, ya que no está permitida la permanencia en los espacios verdes.

Los vecinos podrán hacer uso de los sectores que estén abiertos y no de aquellos cerrados por medio de rejas, cintas u otros elementos, como postas aeróbicas y circuitos de calistenia. En las zonas permitidas, podrán utilizar bicicletas, patines y demás elementos para hacer actividad en movimiento.

Según el Gobierno porteño, el Plan integral y gradual de puesta en marcha de la Ciudad "tiene en cuenta, además de los indicadores epidemiológicos y sanitarios, nuevas dimensiones en relación al bienestar físico, mental y emocional de los vecinos".

Los adultos y niños menores de cinco años deben usar tapabocas, salvo durante la práctica de running y/o práctica aeróbica intensa de las actividades autorizadas, para no obstruir la respiración.