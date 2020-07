VIDEO: Así le salvaron la vida a una mujer que se descompensó en un supermercado de La Boca

En el video filmado en el comercio ubicado en la calle Olavarría al 900 se puede observar a los efectivos asistiendo a la clienta mientras estaba tendida en el suelo. A los pocos minutos llegó una ambulancia del SAME, donde los médicos usaron un desfibrilador y continuaron con los trabajos de reanimación. Luego trasladaron a la paciente al Hospital Argerich.

mujer rcp la boca.mp4

Al local también asistió personal de la Comisaría Vecinal 4 C de la Ciudad para realizar el acta correspondiente. Además, la clienta que se desvaneció no llevaba ningún tipo de documentación. Por otro lado, según el Ministerio de Salud de Nación dice que el inicio inmediato de RCP por parte de alguien que no está entrenado, aunque no sea un profesional, puede aumentar en un 40% la posibilidades de supervivencia de una persona descompensada.

Desde marzo, la función de los 700 integrantes de este equipo se modificaron para atender las medidas de prevención frente al coronavirus y a ayudar a cualquier persona que lo necesite, como fue en este caso.