"Gracias al plasma puedo seguir viviendo": el médico del Fiorito le agradeció a su donante

"El jueves una doctora me dice que me veía mal y la verdad es que no podía respirar. El viernes 5 de junio me dio positivo. Me pregunta si quería recibir el tratamiento de plasma e inmediatamente le dije que sí. Gracias al plasma puedo seguir viviendo. A las dos horas respiraba un poco mejor y me sentía mejor", le dijo el médico a Daniela Gian de C5N. Vigo Murga se comunicó con la donante del plasma que lo salvó a través de una videollamada y pudo agradecerle al menos de forma virtual.

La donación de plasma en primera persona: el encuentro virtual entre un paciente y su donante

Sólo 181 de los recuperados de coronavirus Covid-19 donaron plasma produciendo 361 unidades. Hay más de 36 personas en condiciones de acercarse a donar para que los profesionales de la salud determinen si pueden hacerlo.

DÓNDE DONAR PLASMA

Los pacientes recuperados de coronavirus Covid-19 pueden comunicarse con alguno de estos centros autorizados para tener más información sobre las condiciones necesarias para poder donar su plasma y los detalles de las técnicas que se utilizarán.

Hospital El Cruce

Mail: clubdedonantesvoluntarios@hospitalelcruce.org

Tel: (011) 4210 9000

Internos: 1772 / 1765 / 1766

Dirección: Avenida Calchaquí 5401; Florencio Varela

Hospital Posadas

Mail: hemoterapia@hospitalposadas.gov.ar

Tel: (011) 4469 9200

(011) 4469 9300

Interno: 3004

Dirección: Av. Illia y Marconi; El palomar

Hospital General de Agudos Carlos G. Durand

Mail: durand_hemoterapia@buenosaires.gob.ar

Tel: (011) 4883 8426

(011) 4952-5555

Internos: 126 / 127

Dirección: Ambrosetti 743

Fundación Hematológica Sarmiento

Mail: plasmacCOVID19@fuhesa.org.ar

Tel: (011) 46669898

Celular: 1163833929

Direcciones:

Fundación Hematológica Sarmiento: Avenida Córdoba 6429; CABA

Hospital Central de San Isidro. Hemoterapia: Santa Fe 431; Acassuso

Fundacion Hemocentro Buenos Aires

Mail: coronavirus@hemocentro.org

Tel: (011) 4981-5020

Dirección: Av. Díaz Vélez 3973; CABA