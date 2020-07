Coronavirus: afirman que los hombres con calvicie tienen un 40% más de probabilidades de padecer síntomas graves

Los resultados arrojan un vínculo entre la pérdida de cabello y la gravedad de los síntomas de coronavirus tras analizar los datos de 2.000 hombres internados en hospitales de Inglaterra: una quinta parte de quienes tenían calvicie eran positivos, en comparación con el 15 por ciento con cabello.

Los resultados fueron publicados en el Journal of the American Academy of Dermatology y no es el primero que apunta a una relación entre ambas afecciones. Algunos investigadores apuntaron incluso a que la alopecía debería considerarse un factor de riesgo.

Para el estudio se clasificó a los pacientes en cuatro patrones: sin pérdida de cabello, pérdida de cabello leve, pérdida de cabello moderada y pérdida de cabello severa.

En el primer patrón, el 15 por ciento de los hombres analizados dieron positivo de coronavirus; en el segundo un 17 por ciento, en el tercero un 18 y en el grupo cuatro un 20 por ciento.

Estos resultados respaldan los análisis realizados por el doctor Carlos Wambier, dermatólogo de la Universidad de Brown, en Rhode Island, quien realizó dos estudios en España y ambos coincidieron con la premisa.

En un primer estudio, el 79 por ciento de los 122 hombres que dieron positivo de coronavirus en tres hospitales de Madrid eran calvos. En un segundo hallazgo, el 71 por ciento de los 41 pacientes también tenían calvicie. Es por esto que Wambier sostiene que “la calvicie es un predictor perfecto de la gravedad" del coronavirus en esos enfermos.

"Creemos que los andrógenos u hormonas masculinas son definitivamente la puerta de entrada para que el virus ingrese a nuestras células", dijo el profesor Wambier.

Con más precaución, otros investigadores no hacen afirmaciones semejantes sino que lo catalogan como “estudios de observación” aunque sí señalan la existencia de diferencias entre hombres más y menos calvos.

"Los hombres calvos probablemente sean mayores en promedio que los hombres menos calvos", señaló Kevin McConway, profesor emérito de estadística aplicada en The Open University, Milton Keynes, al Daily Mail.

Aunque agregó: "Cualquier diferencia en el riesgo de coronavirus podría ser causada por otros factores y no tener ningún vínculo de causa y efecto con la calvicie”, mencionando que en su investigación no se clasificó a los hombres “por el origen étnico, o cualquier medida de pobreza o privación, o el trabajo que hacían los hombres testeados".