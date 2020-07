México: AMLO reveló que perdió familiares por el Covid-19

La última vez que la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos pudo acceder a los datos del Gobierno de México sobre la pandemia de Covid-19, el país tenía 82.771 casos fatales de Covid-19, y quizás entre ellos se encontraban miembros de la familia del Presidente.

"Tengo familiares enfermos por Covid-19, otros que también desgraciadamente han perdido la vida, como pasa lamentablemente en estos casos, tratándose de una pandemia en la cual resultan afectados amigos, conocidos y familiares", señaló AMLO.

Entre las parientes de López Obrador que todavía cursan la enfermedad se encuentra su prima Ursula Mojica, que está internada en estado grave en un hospital del estado de Tamaulipas, en el norte de México, según citaron medios locales y la agencia de noticias ANSA.

Mojica, que es dirigente del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centro-izquierda) en la zona sur de Tamaulipas, perdió a su marido, Roberto Salazar, y al hijo de ambos, Roberto, por el Covid-19.

"A todos les deseo su pronta recuperación, a los que están hospitalizados que salgan, sobre todo a los que están en terapia intensiva. A los que ya se nos adelantaron les ofrecemos nuestro sincero pésame a los familiares. Es muy doloroso lo que ha estado sucediendo", expresó en su pésame el Presidente.

En abril de este año, cuando aún no se vislumbraba el efecto devastador de la pandemia en México, López Obrador llegó a decir: "Imagínense que nos vaya mal. Toco madera y me hinco. Pero en una situación como la de Guayaquil, ya me los imagino a todos con equipos especiales y gorras. Con el micrófono ahí, haciendo entrevista a los enfermos".

Tres meses más tarde, el mandatario habló desde la experiencia.

López Obrador se sometió a un test de Covid-19 para un viaje reciente a Estados Unidos, y la prueba dio negativa.