La Justicia archivó dos causas contra el ex de Miss Bolivia

https://twitter.com/EmmanuelTaub/status/1286390818228641792



gracias de corazón a todxs los que confiaron y creyeron en mí siempre. pic.twitter.com/lJu5LP9OYY — (((Emmanuel Taub))) (@EmmanuelTaub) July 23, 2020

"Según recién fui comunicado por mi abogado, el doctor Jorge Monastersky, a quien le estoy eternamente agradecido por su trabajo y su confianza en mi palabra desde el comienzo, quiero comunicar que en el día de hoy se determinó que no he cometido delito alguno por la Justicia Penal y las dos causas penales que existieron han sido archivadas", indicó la ex pareja de Miss Bolivia.

Miss Bolivia denuncia 1.jpg Miss Bolivia mostró varias fotos con lesiones que habrían sido inflingidas por su expareja al acusarlo de violencia de género.

En el posteo que hizo Taub, agregó: "El linchamiento, el escarnio mediático y el escrache en redes sociales tiene que llamarnos a la reflexión para construir una mejor sociedad, más justa e igualitaria, así como también no debilitar la lucha que llevan dando hace años los diferentes movimientos feministas. Decir cualquier cosa tiene que tener consecuencias, de hecho las tiene".

El texto cierra diciendo: "Muchas gracias a todos los que me apoyaron y creyeron en mí. Hoy he renacido".