Causa Peajes: este viernes será indagado Guillermo Dietrich

El ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich será indagado en la causa por las irregularidades en la renegociación de contratos de peajes con el estado durante el gobierno de Cambiemos. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso también la declaración del ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne para el próximo lunes.



Ambas indagatorias se llevarán a cabo por videoconferencia por la plataforma zoom. En la causa ya fueron procesados el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el ex Procurador del Tesoro Nacional Bernardo Saravia Frias por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública