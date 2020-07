Estados Unidos: conmovedor discurso de una legisladora ante el comentario machista de un colega

"Esto no es solo un incidente, es cultural", expresó Ocasio-Cortez, que habló de una cultura de aceptación de la violencia y del lenguaje violento contra las mujeres.

Ocasio-Cortez contó que el lunes cuando iba a entrar en el Congreso para votar, el congresista por Florida, y el republicano por Texas Roger Williams se acercaron a ella. Yoho la habría llamado "repugnante" y "peligrosa", y le habría dicho: "¡Estás totalmente loca!". Una periodista fue testigo del encuentro calificó como un "intercambio breve pero acalorado". El origen del enojo del republicano fueron unas declaraciones de Ocasio-Cortez en las que asoció el crimen en Nueva York con la desigualdad y la pobreza.

La congresista dijo que Yoho se refirió a ella como "fucking bitch", expresión insultante y sexista. El hombre negó que hubiera dicho eso y alegó que murmuró para sí mismo solamente:"¡mentira!". El republicano ofreció un discurso en la cámara que algunos consideraron como una disculpa, pero en el que no mencionó a su colega por su nombre y terminó por hablar de su amor por Dios y su familia.

En tanto, Ocasio-Cortez rechazó los comentarios de Yoho del día anterior, en los que el republicano se disculpó por "las bruscas formas de la conversación" y dijo que era "muy consciente" del lenguaje que emplea porque está casado y tiene hijas. Dijo que estaba lista para dejar pasar el incidente hasta que "puso excusas" al citar a su esposa e hijas.

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) Responds to Rep. Ted Yoho (R-FL)

"Me comprometo con cada uno de ustedes a comportarme desde una posición de pasión y comprensión de que las políticas y los desacuerdos políticos se debatan con el conocimiento de que abordamos los problemas que enfrenta nuestra nación con la mejora del país y las personas a las que servimos en mente", destacó la democrata.

Ocasio-Cortez afirmó: "No necesito que el congresista Yoho se disculpe. Está claro que no quiere hacerlo. Está claro que cuando se le da la opción no lo hace y no me voy a quedar despierta toda la noche esperando una disculpa de un hombre que no se arrepiente de insultar a las mujeres y de usar palabras abusivas contra mujeres".

"Yoho mencionó que tiene una esposa y dos hijas. Yo soy dos años más joven que la hija más pequeña de Yoho. Yo soy la hija de alguien también. Mi padre, afortunadamente, no está vivo para ver cómo Yoho trató a su hija", expresó.

Ocasio-Cortez es puertorriqueña nacida y criada en el Bronx de Nueva York. En su descargo habló sobre su crianza en el barrio neoyorquino y se refirió a las múltiples veces en su vida en las que ha oído palabras abusivas de hombres. "Me he encontrado antes con las palabras pronunciadas por Yoho y con hombres que las pronunciaban mientras me acosaban en restaurantes. He tenido que echar a hombres de bares que han usado el lenguaje de Yoho", remarcó.