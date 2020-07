Es enfermera de pacientes con coronavirus y los vecinos le mataron a sus mascotas

"Toda la vida los ayudé, me llamaban a cualquier hora para que les tome la presión, para que les coloque inyecciones y siempre estuve dispuesta. Cuando empezó la cuarentena me encontré con un cartel diciéndome que me vaya porque iba a infectar a todo el barrio", recordó Daniela, quien hasta ese entonces tenía una buena relación con los vecinos del barrio y pensó que todo se trataba de una broma.

Sin embargo, a los pocos días, al volver del trabajo su hijo le comunicó que su perra Gabyta había muerto y que su gato estaba agonizando.

daniela 4.jpg

"La perra tenía 16 años y murió al instante. Al gato logré llevarlo (al veterinario), intentaron recomponerlo, pero no pudieron salvarlo", contó con mucho dolor. Según le informaron, el gato había ingerido carne con vidrio. El animal sobrevivió un día y medio.

"Una estudia para ayudar a la gente y ahora, la verdad no te da ganas de hacerlo. Es muy doloroso lo que hicieron"

daniela 2.jpg

“Cuando a mis compañeras les dejaban carteles yo pensaba que eran bromas pesadas, que alguien no podía hacerle algo a una persona que trabaja en el personal de la salud", expresó la mujer.

“Una estudia para ayudar a la gente y ahora, la verdad no te da ganas de hacerlo. Es muy doloroso lo que hicieron”, se lamentó. "Soy enfermera paliativista y trabajo con pacientes de Covid. Toda la vida ayudé a mis vecinos cuando necesitaban algo, más de una vez me han despertado para que les midiera la presión o les diera una inyección", agregó en el programa radial La Noche al Aire.