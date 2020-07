Cuarentena: sólo una duplicación de casos podría frenar la apertura en el AMBA

Coronavirus - Ciudad - Cuarentena - Informe



Otra fuente de la mesa chica le afirmó a minutouno.com que “hay una demanda social y económica grande de apertura. Ya la gente no va a volver a una fase estricta, es difícil imponer algo más después de todo lo que le pedimos. Aunque hoy debemos ser responsables y evitar reuniones en lugares cerrados. La responsabilidad social es vital”. Además expresó que “no medimos solo la curva de contagios. También el R0 de cómo se propaga el virus. Hoy las camas no están al límite, no tenemos saturación y las guardias tampoco de llenan de gente, en base a esto se va a seguir con el plan, aunque desde ya que si hay un pico fuerte no quedará alternativa”.



Por su parte, voceros cercanos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contaron que “la Ciudad se prepara para una apertura programada, controlada y progresiva pero siempre coordinada con la Provincia. No se piensa en medidas aisladas. Todo es en equipo”. Y agregaron: “A ninguno le favorece que la Provincia tenga 4.000 contagios porque muchos vienen a trabajar a la Ciudad o a atenderse acá. Por eso tiene que ser todo a la par, siempre en equipo”.



La relación entre Larreta y el gobernador Axel Kicillof creció con la cuarentena y las medidas. Así le confiaron a este portal desde los equipos de trabajo: “Se escriben todos los días. Se comparten cosas que pasan en otros países para ver si se pueden aplicar acá. Comparten documentos con pruebas que dieron resultados en el mundo. En definitiva, hay una relación de trabajo en las líneas de abajo y entre ellos”.



Por otro lado, el apoyo a las medidas tomadas en estos cuatro meses persiste. Al menos eso reflejan los números del monitoreo constante que viene realizando el gobierno de Axel Kicillof desde abril hasta la fecha de cómo sienten la cuarentena quienes viven en la Provincia.



El último muestreo arrojó que un 76% está de acuerdo con la medida de aislamiento obligatorio dispuesta por el gobierno nacional y un 18% no. Otro 6% no sabe. En cuanto al futuro del aislamiento y la cuarentena un 31% optó por mantener el actual confinamiento. Un 28% dijo que deberían endurecerse las medidas. En cambio, el 29% contestó que la cuarentena debería ser más flexible. Sólo un 7% manifestó que debe levantarse. Por último, en cuanto a las preocupaciones, un 52% de los bonaerenses dijo que le intranquiliza más la salud, mientras que un 46% la economía.



La Fase 3 de la cuarentena en AMBA está en su punto medio. La semana comenzará con reuniones, números que se repasarán día a día para llegar al próximo viernes con una conclusión que marque cómo seguirá la vida en la zona más poblada de Argentina.