"Te amo, ya voy a ir a casa, ¿sabés?": el conmovedor mensaje de una policía con coronavirus a su hijo

Soy positivo en #COVID19 y no por andar rompiendo la cuarentena, si no por hacer mí trabajo, lo que me corresponde por ser Policía!!! Hoy fue uno de los días más difícil de mí vida, ver al amor de mí vida a través de un vidrio, no poder abrazarlo, ni besarlo me partió en dos esa situación de mierda..... Solo le doy gracias a Dios por qué, el dio negativo y pudo irse a casa, se que va a estar bien cuidado a tu lado Patriiciia Montenegro y te agradezco por todo lo que estás haciendo por nosotros!!! TE AMO MI PEQUEÑITO, MAMÁ PRONTO VOLVERÁ A CASA A LLENARTE DE BESOS..... Gracias a todos mis amigos que nos están ayudando y están presente y pendientes de mí salud, yo voy a salir de ésto, POR QUE DIOS ES GRANDE Y MARAVILLOSO!!! Perdón si no puedo etiquetar a todos...