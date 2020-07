Las duras consecuencias que sufrió Dimitrov después de contraer coronavirus

El jugador de tenis búlgaro habló con el diario francés L'Equipe y reveló detalles de cómo atravesó el haberse contagiado. Además, confesó que no sabe si participará del próximo torneo en Estados Unidos. El número 19 del mundo comentó que, durante los días en los que cursó la enfermedad, perdió "el gusto y el olfato, y no podía respirar normalmente".

"El coronavirus fue duro para mí, así que me quedé en casa durante aproximadamente un mes. Perdí tres kilos,estaba KO, no respiraba bien, no me sentía bien", comenzó diciendo Grigor. Y agregó: "hay días en los que estoy bien y otros me siento muy agotado".

"En cierto modo, tengo mucha suerte de poder estar en la pista ahora mismo porque el virus fue muy duro para mí. Estuve un mes en casa y sentí todos los síntomas", siguió contando el jugador.

Grigor Dimitrov fue muy cuestionado por haber accedido a participar del torneo que organizó Novak Djokovic, donde no se respetaron las medidas de prevención y eso desató una ola de contagios. "Pasó lo que pasó, ha habido muchas interpretaciones, pero es una cosa ya del pasado, no solo para mí. En general, estaba bien reiniciar a competición allí, pero sucedió esto...", explicó sobre ese polémico partido.

Por otro lado, reveló cuales son sus objetivos más cercanos: "Recuperar tres kilos en tres semanas, luego de jugar en Cincinnati y en el US Open al mejor de cinco sets me parece muy ambicioso en este momento", sostuvo Dimitrov.