Aumentaron los casos de sabañones y los especialistas lo relacionan con la pandemia de coronavirus

Osvaldo Stringa, dermatólogo del Hospital de Clínicas, explicó al diario Clarín que la perniosis, comúnmente llamada sabañón, "es una placa o nódulo eritematoso, rojo, caliente, que a veces pica, a veces arde, a veces duele, que aparece en manos y pies, mucho más común en ámbitos rurales que en la ciudad, por la mayor exposición al frío", y que "desde que comenzó la pandemia" se ven más en las extremidades que en nariz u orejas.

"No sé estadísticamente, pero tengo 38 años como dermatólogo trabajando en el medio urbano. Vi muy pocos sabañones en mi vida, tal vez diez. Sólo esta semana ya vi cuatro pacientes con sabañones", aseguró el especialista. Como él, Marina Scolnik, reumatóloga del Hospital Italiano, también le aseguró al mismo diario que hubo un aumento de este cuadro.

"Normalmente no veo más de un caso de perniosis por año, pero este invierno llevo vistos seis o siete", aseguró Scolnik.

sabañones

En el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires la jefa del servicio de Dermatología, Margarita Larralde, afirmó al matutino que pasó de confirmar un par de diagnósticos de esta dolencia por año a detectar "dos a tres casos por día".

Con estas experiencias y con el debate de especialistas de España y otros países donde la pandemia de coronavirus ya golpeó con su mayor intensidad, los médicos locales todavía no determinaron una única causa para el pico de casos de sabañón, pero todo indicaría que es una respuesta esperable en algunos organismos ante el frío del invierno y el sedentarismo obligado por el aislamiento social.

Pero "esa posición no tiene sentido, ya que muchos de los casos que se reportan son de chicos, que son los que más están en movimiento. Además, en España ni siquiera estaban en invierno. Y acá, en Argentina, salvo los últimos días, tampoco hizo demasiado frío", convino Larralde, para quien la dolencia es "claramente es un signo de coronavirus".

Para afirmar esta postura un grupo de especialistas elaboró un paper a punto de ser publicado en Anales de Pediatría, de la Asociación Española de Pediatría, consta que "el hecho de que, en muchos casos, no en todos, no se haya obtenido una RT-PCR para SARS-CoV-2 positiva, no indica que no haya existido una infección, solamente que este tipo de lesiones representarían manifestaciones tardías de la infección por COVID-19 en sujetos jóvenes sanos, pues la positividad para PCR tiene una duración limitada en el tiempo".

sabañones

Tanto a Larralde como a Stringa les pasó que sus pacientes con sabañones tienen un amplio rango etario y que son muchos más jóvenes que de costumbre.

"Cuando se le pregunta al paciente qué hizo en las últimas semanas, resulta que en muchos casos estuvieron cerca de algún infectado de Covid, con lo que no quedan dudas. Y me pasó de tener un chico con sabañones -sin otros síntomas-, cuyo papá a los pocos días manifestó fiebre", expresó la jefa de Dermatología del Hospital Alemán.

Por su parte Stringa aseguró que "si bien es cierto que por ahora sólo el 20% están dando positivo en los tests de anticuerpos (de coronavirus), es complejo porque hay casos de gente con sabañones que parece manifestarlos tardíamente respecto del Covid-19, y otros que muestran los signos en simultaneidad".

Los casos de perniosis, explicó el médico, duran entre dos y cuatro semanas y su aumento en el invierno de 2020 es "sumamente sugestivo en este contexto" de pandemia, aunque no está confirmado que sean un síntoma de Covid-19.

"Es una novedad y en medicina hay que esperar a que se compruebe la veracidad de la situación", explicó, aunque "la vinculación con la pandemia es un hecho".