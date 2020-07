Se mantiene la duplicación de casos y la Ciudad ya piensa en abrir más actividades desde agosto

Si bien no se relantizó la duplicación de contagios el dato es positivo porque la Ciudad había llegado a 32 días con el endurecimiento de la cuarentena. Ahora, casi dos semanas después y con una apertura importante, se mantiene el mismo ritmo. Y si bien aún hay que esperar hasta el miércoles para confirmar si los contagios se estabilizaron, según subrayó este lunes el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se sabe que no hay un aumento exponencial de las infecciones y la ocupación de camas es del 64% para casos graves, un número que no muestra alarma de saturación.

"Se han visto números que volvieron a la meseta histórica", resaltó Quirós hoy. Con esta información, a igual que el R- a la fecha está en 1.03 (valor que no varía desde hace más de un mes), las autoridades capitalinas ya piensan en instrumentar la fase 2 de su esquema de apertura gradual de la economía, confiaron voceros del gobierno porteño a minutuno.com.

Esa fase se pondría en marcha a partir del 4 de agosto. El 3 de agosto de hecho ya está pautado la vuelta de los comercios no esenciales en las avenidas principales de la Ciudad salvo en la calle Avellaneda, Once y en los centros de Transbordo; pero a partir de 4 de agosto se avanzaría con las siguientes aperturas, que se harían a lo largo de dos semanas siempre y cuando los contagios no se disparen:

• MUSEOS ADMINISTRATIVOS

• BIBLIOTECAS SIN PERMANENCIA

• STREAMING DE ARTES ESCÉNICAS

• DEPORTES INDIVIDUALES AL AIRE LIBRE AMATEUR Y FEDERADOS.

• SE SACA DNI PARA ACTIVIDAD FÍSICA

• CORTES DE CALLES Y AVENIDAS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE PARA NIÑOS

• GRABACIÓN DE CINE PUBLICITARIO • INDUSTRIA (no esencial ni exportadora)

• ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS - NORMALIDAD

• GASTRONOMÍA AL AIRE LIBRE SIN SERVICIO

• RESTO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES - UNA VEZ POR SEMANA

• USO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA GARANTIZAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

• USO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA CORTES Y PASEOS DE NIÑOS

• SE ACTIVA ESTRATEGIA DE USO DE ESPACIO PÚBLICO EN GASTRONOMÍA

• INICIO ETAPA 1 CICLOVÍAS PROVISORIAS

• LEVANTAMIENTO LIBRE DE ESTACIONAMIENTO POR ETAPAS

"Por ahora viene todo igual, y aunque nos falta esta semana de datos para entender cómo seguimos, en principio sigue estable la curva de contagios. Así, continúa todo en la misma línea", afirmaron voceros de Quirós a este portal.

De todas formas la autorización final la tiene Nación. Este 2 de agosto vence la cuarentena anunciada por el presidente Alberto Fernández y antes del fin de semana se cree que el jefe de Estado hará el nuevo anuncio, tras mantener las clásicas reuniones con Larreta y el gobernador bonaerense, Áxel Kicillof; y con el equipo de salud de ambos gobiernos además de los asesores médicos de Presidencia para el Covid-19.