Violencia de género: "Estuve a un pelo de ser noticia"

violencia de género facebook Desde su perfil de Facebook, una chica de La Plata relató un episodio de violencia de género

"Salí de mi trabajo, tarde, muy tarde, y como siempre me fui caminando hasta mi casa (ya que me da mucho miedo tomarme un micro o Uber por el virus... ni hablar de este último también por el $$$)", indicó Milagros en su posteo de Facebook y agregó: "Saliendo de plaza Italia y entrando en diagonal 74 empiezo a sentir que alguien me sigue... miro de reojo hacía atrás y confirmo que efectivamente había una persona. Ya va una cuadra y empiezo a caminar un poquitito más rápido, mirando la boca de lobo que se me venía adelante (una cuadra que no tiene UNA luz) y por la calle salen DE LA NADA MISMA (pues no había NI EL LORO en la calle) dos bicis juntas y una moto todos charlando y me miran... siguen de largo pero los veo que miran muchísimo hacia atrás, a mi y a quien me seguía".

"Tuve la ENORME SUERTE de que ellos vieron lo que estaba pasando y volvieron hacía mi y empezaron a actuar como que eran mis amigos y me acompañaron hasta casa", dijo, aliviada ante un potencial episodio de violencia de género en La Plata y agregó: "Una vez que perdimos al que me perseguía, ellos me cuentan que eran DOS tipos y que estaban señalándome entre ellos y haciendo señas... horribles... que habían empezado a caminar muy rápido hacia mi, hasta que los chicos de las bicis vinieron por mi".

"Hoy tuve una suerte increíble y voy a estarles eternamente agradecida a esos chicos de El Viejo Luiggi que literalmente ME SALVARON, porque si no fuera por ellos quién sabe si ahora podría estar escribiendo esto", expresó Milagros desde su perfil de Facebook y concluyó: "Si ven una situación así en la calle y pueden AYUDAR, HÁGANLO, una piba sola caminando de noche en la calle es un blanco muy fácil, AYUDEN, porque hoy casi fui yo, pero mañana puede ser una hermana tuya, una madre, una amiga, o QUIEN SEA".