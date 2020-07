Murió Buddy, el primer perro con coronavirus en Estados Unidos

El caso de este ovejero alemán se hizo público en las últimas, cuando el Departamento de Agricultura de ese país dio a conocer algunos detalles sobre la posible causa de contagio y como fue afectando al animal.

El dueño de Buddy, Robert Mahoney, en abril fue diagnosticado con coronavirus. Hasta ese momento el perro estaba aparentemente sano, pero al poco tiempo comenzó a presentar mucosidad espesa en la nariz y dificultad para respirar, por lo que el hombre comenzó a sospechar que el perro estaba padeciendo la misma enfermedad.

Semanas después, las sospechas fueron confirmadas y Buddy se convirtió en el primer perro de Estados Unidos en ser diagnosticado como un caso positivo de Covid-19, según los detalles de National Geographic.

“Le dices a la gente que tu perro era positivo y te miran, como si tuvieras, diez cabezas. Fue el amor de nuestras vidas. Él trajo alegría a todos. No puedo entenderlo”, comentó Allison Mahoney.

Por su parte, los dueños de la mascota lamentaron que las autoridades sanitarias no hayan investigado más sobre el caso de Buddy, y las posibles conexiones entre coronavirus y los problemas de salud.

De acuerdo a los registros médicos del perro que fueron revisados por dos veterinarios de National Geographic, Buddy tenía un tipo de cancer que podría explicar sus síntomas, pero no queda claro si eso lo hizo suceptible a contagiarse de Covid-19.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York les informó que el perro estaba muy anémico por lo que no quisieron recolectar más sangre, para no complicar más la salud del animal, y que según las últimas pruebas que se le realizaron el perro ya no estaba transmitiendo el virus.