Desesperante testimonio de un fotógrafo de National Geographic por los incendios en Entre Ríos

View this post on Instagram

Hoy es un día muy triste para mí. Mientras escribo esto siento el olor a humo entrando a mi hogar. No tengo palabras para expresar lo que siento. Esto está pasando ante mis ojos y siento la impotencia corriendo por mis venas. Me comprometí a luchar con el cuerpo y el alma por la tierra dónde nací, a no bajar los brazos hasta no conseguir la aprobación de la ley que protege nuestros humedales. Llevo meses recopilando imágenes y juntando testimonios. Pensando e ideando mil formas de llegar a la mayor cantidad de personas posible para que estén informados de la situación que está padeciendo nuestro ecosistema. Consumo mis horas trabajando en el tema. De alguna manera siento que tengo que estar preparado. ¿Preparado para qué? A veces siento que estoy dando batalla a una guerra perdida. Hoy estoy exhausto y perdido. Me culpo por ser parte de esta humanidad que todo destruye, me culpo por dejarle a mi hija un planeta devastado. Me culpo por no saber que más hacer. El video lo filmó @marina.montiv. @insidenatgeo @natgeo @ojodeprensa @voicot @everydaylatinamerica @everydayargentina_ @everydayeverywhere @everydayclimatechange @dosambientes_noticiasverdes @theearthkidney @elparananosetoca @salvemosloshumedales #humedales #wetlands #incendios #fire #leydehumedalesya @alferdezok @juan.cabandie @pablojavkin bordetgustavo @diarioelciudadano @cosecharoja #ecocidio @solesbarruti @pablo_grana @jovenesporelclimarg @ecologica.arg @change_ar #piecasya