Corte Suprema: un asesor de Alberto pide mayoría de mujeres

Las prioridades del comité asesor presidencial en la reforma judicial con la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el juicio por jurados y el Ministerio Público, Sobre el primer punto fue que Ferreyra se explayó durante una entrevista con el periodista Rubén Suárez en Radio Latina donde propuso "que se incluyan cuatro mujeres: van a quedar cinco a cuatro a favor de las mujeres. Vamos a pasar a tener por primera vez a tener una Corte con mayoría de mujeres, y la única manera ahora es con nueve miembros. Con siete no me da, sigue habiendo cuatro varones".

Respecto a las mujeres en el Tribunal Supremo, enumeró: "Si no me equivoco, está la doctora Highton, la doctora Argibay y la doctora Argúas, y si no me equivoco creo que la Corte tuvo 105 o 107 miembros".

"Es uno de los grandes desafíos pensar la estructura y el funcionamiento de la Corte Suprema, para que sea de nuevo protagonista, como lo pensó un tucumano en 1852, era Juan Bautista Alberdi y escribió un libro Bases y puntos de partida para organización constitucional de la república", expresó Ferreyra y agregó que el texto planteaba que el cuerpo legislativo "debe ocuparse exclusivamente de los asuntos del Estado".

"La corte está desbordada de asuntos que no deberían haber entrado", denunció el miembro del cuerpo de asesores para la reforma judicial y propuso: "Pensemos si no es necesario aumentar el número de miembros para tener mayor representatividad en género y en personas que viven en otros lugares de Argentina. Si no me equivoco, tiene dos santafecinos un cordobés, pero tanto Rosenkrantz como Higton estudiaron en la UBA, así que los tomo como porteños".

"Pienso en nueve, me simpatiza. La Corte Suprema tuvo cinco la mayor parte del tiempo, pero tuvo nueve, que me parece compatible con los que tienen Colombia y Brasil", agregó y evaluó: "Tres me parece poco, porque es la mayoría cuando son cinco". También consideró que "debe haber fiscalistas y garantistas".