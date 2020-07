Nueva extensión de la cuarentena: las actividades que por ahora no volverán a la Ciudad

Hace dos semanas el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un plan se seis etapas, de las cuales hasta el momento solo se permitió la primera.

Desde el lunes 20 de julio en la Ciudad de Buenos Aires quedó habilitada la la posibilidad de hacer ejercicio al aire libre de 18 a 10 según la terminación del DNI; los take away, galerías barreales y algunos comercios no esenciales de cercanía.

El martes 21, se abrieron plazas y parques, y niños y niñas menores de 15 años pueden salir martes, jueves, sábado y domingos de 10 a 18. Además, se habilitó apertura de lavadores de autos, paseadores de perros y la industria de las jugueterías.

Desde el miércoles 29 pudieron abrir peluquerías, depilación y centros de estética, y retomar sus actividades los psicólogos, psicopedagogo, terapistas ocupaciones, kinesiólogos y fonoaudiólogos.

Se espera que este próximo lunes 3 de agosto se permita la apertura de comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, lo cual incluye rubros de indumentario y calzado con DNI según el día. No incluirá, sin embargo, la zona de centros de trasbordo como Liniers, Retiro o Constitución, ni la Calle Avellaneda u Once.

Cuáles son las actividades que por ahora no volverán a la Ciudad

Cuarentena - Ciudad - Educación - Etapas

Etapa 2: incluye apertura de museos, bibliotecas, deportes individuales al aire libre (amaretur y federados) y sin DNI. Grabación de cine publicitario, industria no esencial, estacionamientos, gastronomía al aire libre, actividades profesionales, ciclovías.

Etapa 3: apertura del jardín botánico, reuniones sociales al aire libre hasta 10 personas, apertura de cementerios, culto y eventos religiosos, auditorios al aire libre, hoteles sin aéreas comunes, construcción (solo obras que necesitan 90 días para finalizar) ; shoppings, academias de conducir, calles gastronómicas en barrios seleccionados.

Cuarentena - Ciudad - Educación - Etapas

Etapa 4: Ecoparque, deportes federados con acuerdo de las federaciones, patios de juegos al aire libre, calesitas, reuniones sociales en espacios cerrados (menos de 10 personas). Si las reuniones son al aire libre, se podrán juntar más de 10 personas.

Se habilitarán museos, bibliotecas y galerías (con tope de personas). Todas las actividades profesionales permitidas. Re reactiva el comercio en todas las zonas de alto tránsito.

Etapa 5: reuniones sociales en espacios cerrados (más de 10 personas), cines y teatro (con tope), habilitación de visitas de familiares en geriátricos. Se podrán realizar trámites no esenciales, shoppings estarán abiertos en su totalidad, y se habilitará la gastronomía en espacios interiores con un tope del 50% de la capacidad.

Cuarentena - Ciudad - Educación - Etapas

Etapa 6: deporte grupal amateur, aumento del tope para museos, galerías, cines y teatros. Apertura de centros de jubilados, eventos deportivos y masivos, boliches, gimnasios, gastronomía, servicio de mantenimiento y hoteles en su totalidad. Se normalizan las reuniones sociales.