Cuarentena: sin cambios, Alberto Fernández anunció que se extenderá hasta el 16 de agosto

Acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, Fernández defendió la apertura del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatoria dispuesta hace dos semanas y aseguró que es responsabilidad de cada uno evitar que el virus se siga extendiendo.

"Hay que llamar la atención sobre lo que nos está pasando, la única solución que encontró el mundo por el momento es cuidarnos nosotros. Como siempre dice Pedro Cahn el virus no nos busca, nosotros buscamos al virus. La circulación es el mayor enemigo para superar esta situación. Sentimos que el problema se acotó y nos relajamos y nos estamos exponiendo al peor riesgo" aseguró el mandatario.

"No se trata de una gripe más" advirtió y aseguró: "el que se enferma y está asintomático tiene que padecer la cuarentena y el que tiene síntomas y termina internado les aseguro que no pasa por una buena experiencia, no es una enfermedad fácil, lleva 25 días salir de la terapia intensiva. Les aseguro, no es una gripe más".

"Nadie en el mundo sabe cuándo va a terminar esto. En Europa están teniendo una segunda ola del virus y cuando parece superado, el problema vuelve a aparecer. La única solución por el momento es cuidarse. Por eso hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy", informó Fernández.

Y siguió: "Se nota que el virus está circulando más y por eso se detecta una mayor cantidad de contagios. Esto genera internaciones y fallecimientos. Los convoco a cuidar nuestra vidas y las de los otros. Los convoco a no contagiarnos y a no contagiar. Y a que lo hagamos por decisión propia".

Sin nombrarlo respondió además a las críticas del ex presidente Mauricio Macri y su prédica anticuarentena. "Se que para muchos este tiempo es complejo. Pero también se que no hay por el momento una solución mejor. Acá no estamos cuán libres somos o cuán presos quedamos de la pandemia, acá estamos discutiendo el único modo que tenemos para combatir este problema".

También aseguró que el haber adoptado una cuarentena temprana le permitió al sistema de salud a prepararse para el peor momento de la pandemia y eso, aseguró, salvó vidas. "Si en la provincia de Buenos Aires no hubiéramos duplicado la cantidad de camas de terapia intensiva hoy estaría estallada, sin poder dar respuesta sanitaria a quienes la precisan", dijo e insistió "el sistema de salud está respondiendo y está respondiendo por el tiempo de cuarentena inicial que hicimos y porque aprovechamos ese tiempo para dotar al sistema de camas adicionales".

Destacó además el esfuerzo de la Ciudad por abrir distintos sectores económicos para acelerar la reactivación económica pero insistió en que "ese esfuerzo por recuperar la habitualidad nos obliga a tener mucha responsabilidad, y entender que la habitualidad de hoy no es la misma que tuvimos antes. Ese esfuerzo tiene costos si no somos responsables".

En su insistente llamado a la responsabilidad individual el Presidente dedicó un párrafo aparte a los jóvenes para que tomen conciencia de la necesidad de que cumplan con la cuarentena para cuidarse pero principalmente para cuidar a sus padres y abuelos.

Y sentenció: "Tenemos que parar el crecimiento de la infección, si no hay cuarentena depende de nosotros, de la responsabilidad de cada uno de nosotros. No hay otra posibilidad, no hay otro modo. Este problema depende de la decisión social de unir esfuerzos para parar esta enfermedad. El gran problema que hemos tenido en los últimos 15 días es que todos nos relajamos, todos sentimos que la cosa estaba contenida y la situación no está contenida. Está muy lejos de estar contenida".